L'attacco Dem attaccano Scuvera e Iaglietti ribatte: "Pd e M5s fanno la morale solo agli altri"

Per i dem locali, il parlamentare regionale di riferimento meloniano Salvatore Scuvera dovrebbe dare spiegazioni sulla condizione attuale del sistema sanitario locale, sui ritardi per la riapertura del museo regionale e sulla questione morale

Gela. Fra i meloniani, che sul territorio non sempre si trovano d'accordo su punti dirimenti, come nel caso della vicenda sanità, con l'ex parlamentare Ars Giuseppe Catania che ha sottolineato le tante perdite finanziarie di Asp a fronte della visione piuttosto favorevole espressa invece dall'attuale deputato regionale FdI Salvatore Scuvera, l'interesse lo catalizzano, in città, Pd e Movimento cinquestelle. Tra i più critici, l'ex consigliere comunale Diego Iaglietti, attuale dirigente FdI. Per i dem locali, il parlamentare regionale di riferimento meloniano Salvatore Scuvera dovrebbe dare spiegazioni sulla condizione attuale del sistema sanitario locale, sui ritardi per la riapertura del museo regionale e sulla questione morale che si è abbattuta su tutto il centrodestra regionale, con risvolti anche in provincia. “Ogni giorno Pd e M5s attaccano il centrodestra locale, regionale e nazionale, dispensano lezioni di moralità e coerenza, ma poi sostengono tranquillamente la stessa maggioranza insieme al Movimento per l’Autonomia, forza del centrodestra regionale, ad Azione, a Sud chiama nord di Cateno De Luca e ai movimenti civici del sindaco Terenziano Di Stefano. Il Movimento cinquestelle – dice Iaglietti - quello del mai con nessuno, oggi a Gela sta con tutti. Il Pd, che si proclama alternativa al centrodestra, governa insieme a chi del centrodestra regionale fa parte. A Roma fanno i rivoluzionari, a Palermo gli oppositori, a Gela diventano improvvisamente tutti amici. Guarda caso, proprio dove ci sono incarichi, assessori e poltrone da condividere. Altro che campo largo: questo è il campo delle convenienze, dove i principi finiscono quando iniziano le poltrone. La cosa più incredibile è che pretendono pure di fare la morale agli altri. Se il centrodestra costruisce alleanze, gridano allo scandalo. Se lo fanno loro, diventa senso di responsabilità. Se gli altri cercano accordi, parlano di potere. Se invece gli accordi servono a mantenere la propria maggioranza, tutto diventa possibile. Ma davvero pensano che i gelesi siano così ingenui da non accorgersi di questa gigantesca contraddizione? Mentre continuano a parlare e straparlare contro Giorgia Meloni, la Regione Siciliana e Fratelli d’Italia, dimenticano un particolare fondamentale: in città governano loro”. Per Iaglietti, la gestione amministrativa attuale non trova sbocchi nei risultati. “Le strade dissestate, il degrado, la sicurezza, i servizi e i problemi quotidiani della città non si risolvono con i comunicati contro il centrodestra. Si risolvono amministrando e assumendosi le proprie responsabilità. Troppo comodo stare al governo della città e comportarsi come se si fosse sempre all’opposizione. Troppo facile attaccare gli altri per nascondere le proprie contraddizioni.E allora basta con le prediche e con questa doppia morale politica. Pd e Movimento cinquestelle abbiano almeno il coraggio di spiegare ai cittadini perché ciò che condannano a Palermo diventa improvvisamente accettabile in città. Il vero modello ibrido non devono cercarlo altrove: è dentro la maggioranza Di Stefano, della quale sono pienamente responsabili. Concludo con una domanda molto semplice: se domani sparissero assessori, incarichi e poltrone, questo campo largo resterebbe ancora così unito? Prima di chiedere nuovamente la fiducia dei gelesi, rispondano a questa domanda. Perché la coerenza non si predica, si dimostra. E i cittadini meritano rispetto – conclude - non lezioni di moralità da chi cambia le regole della politica secondo la propria convenienza”.