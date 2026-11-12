Delegazione cinese in visita all’aeroporto di Palermo, focus su imprese ed export

PALERMO (ITALPRESS) – La promozione di scambi commerciali, turistici e culturali sono stati alcuni tra gli argomenti dell’incontro in mattinata nell’aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi (Palermo) tra il presidente della Camera di Commercio Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – La promozione di scambi commerciali, turistici e culturali sono stati alcuni tra gli argomenti dell’incontro in mattinata nell’aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi (Palermo) tra il presidente della Camera di Commercio Palermo Enna Alessandro Albanese, accompagnato dal segretario generale Guido Barcellona e dal presidente della Gesap Salvatore Burrafato, e Li Liang, della compagnia Hainan Airlines, Pierre Shi, del China ID Travel Pro – China Workshop e presidente di Acav, l’Associazione delle agenzie di viaggio cinesi in Francia, e Maria Luisa Cupido di Alemar Travel&Consulting, nell’ambito della presentazione del China workshop che avrà luogo a Palermo nel febbraio 2027. Hainan Airlines è tra le più importanti compagnie aeree cinesi e uno dei vettori asiatici più rilevanti per i collegamenti con l’Europa e l’Italia.

“Vogliamo portare Palermo e il nostro territorio, con 140 mila imprese attive, ai massimi livelli dell’accoglienza e dell’ospitalità e l’incontro di oggi – dice il presidente Alessandro Albanese – rappresenta un’importante occasione per rafforzare il posizionamento internazionale della Sicilia e, in particolare, del nostro aeroporto come hub del Mediterraneo e anche del sistema economico e produttivo. La possibilità di attivare nuovi collegamenti aerei tra Palermo e la Cina aprirebbe prospettive significative non soltanto sul fronte turistico, ma anche per lo sviluppo delle relazioni commerciali, degli investimenti e degli scambi culturali. La Cina – prosegue – è un mercato enorme e di straordinaria rilevanza, sia nei consumi in generale che nel turismo, e la presenza di un vettore internazionale come Hainan Airlines rappresenta un interlocutore strategico per esplorare nuove opportunità di connessione con l’Asia. Maggiori opportunità relative ai collegamenti aerei – prosegue Albanese – possono diventare un fondamentale volano per attrarre nuovi flussi turistici, favorire l’internazionalizzazione delle nostre imprese e valorizzare le eccellenze del territorio”.

“Come Camera di Commercio Palermo Enna siamo onorati di avere accolto, assieme al presidente della Gesap Salvatore Burrafato, questa delegazione e siamo fortemente interessati a sostenere ogni iniziativa capace di creare ponti economici e perchè no anche culturali tra la Sicilia e i mercati internazionali. Lavorare per avvicinare Palermo alla Cina significa investire in nuove opportunità di crescita, di export, di competitività e di relazioni per tutto il nostro territorio, ma anche noi dobbiamo farci trovare pronti”, conclude Albanese.

– foto ufficio stampa Camera di Commercio Palermo Enna –

(ITALPRESS).