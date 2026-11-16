Nuovi equilibri De Luca si rafforza sul territorio, arrivano fuoriusciti da FI? In città tiene l'accordo con Di Stefano

I deluchiani, sul territorio, sembrano intenzionati a rafforzare la loro struttura di partito, anche con nuove adesioni di peso. Il sindaco di Caltanissetta Tesauro sembra sempre più vicino a De Luca

Gela. Il rapporto tra i deluchiani di "Sud chiama nord" e il sindaco Terenziano Di Stefano, non da ora, non soffre di flessioni nonostante le mosse nazionali del sindaco di Taormina che ha stretto un'intesa romana con il premier Meloni e ha poi tenuto a battesimo l'accordo con "Sindaci d'Italia". L'assessore del gruppo gelese Filippo Franzone e gli esponenti locali si rivedono nelle scelte del primo cittadino e la vertenza sanità è un punto di convergenza. Di Stefano ha più volte avuto interlocuzioni con De Luca, pure sulla vicenda del bilancio, e i contatti con "Sindaci d'Italia" ci sono stati almeno fino a quando non è stata formalizzata la collocazione nel centrodestra. Domani, all'Ars, come annunciato da De Luca durante la kermesse nissena di ieri, ci sarà una conferenza stampa per annunciare nuove adesioni proprio dal territorio. Sembra infatti che il sindaco di Caltanissetta e presidente del Libero Consorzio Walter Tesauro, insieme ad altri forzisti, sia sempre più vicino a De Luca e al suo progetto. In città, invece, i deluchiani lavorano sugli obiettivi programmatici. "Un candidato alle regionali? È ancora prematuro - sottolinea Francesco Salinitro che è referente di "Sud chiama nord" - siamo impegnati sulle attività programmatiche e sugli obiettivi per la città. Il dialogo è costante sia con l'assessore Franzone sia con il sindaco Di Stefano". I deluchiani, sul territorio, sembrano intenzionati a rafforzare la loro struttura di partito, anche con nuove adesioni di peso.