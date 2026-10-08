Dalla tragedia alla prevenzione: Zavatteri alla Verga

Dopo la porte del figlio Giulio a causa del crack ha aperto l’associazione “LacASA DI Giulio” con l’obiettivo di mettere in campo interventi di prevenzione e recupero, portando avanti attività di sensibilizzazione nelle scuole.

Gela. Una testimonianza toccante, nata da una tragedia personale e convertita in una missione quotidiana al servizio dei giovani. Francesco Zavatteri, presidente dell'associazione “La Casa di Giulio”, è stato il protagonista dell'incontro dal titolo “Scegli la vita”, tenutosi nell'auditorium dell'Istituto Comprensivo “G. Verga” di Gela. Zavatteri ha parlato agli studenti e ai loro genitori, portando la memoria e l'eredità spirituale del figlio Giulio. L'associazione nasce proprio per trasformare il dolore in uno strumento di contrasto e prevenzione delle dipendenze, offrendo ascolto e supporto sia a chi vive il dramma della tossicodipendenza sia alle loro famiglie, creando una rete d'aiuto sul territorio.

L'incontro ha affrontato un'emergenza sempre più stringente: l'età del primo contatto con le sostanze stupefacenti continua ad abbassarsi drammaticamente, intercettando ragazzi già alle scuole medie. A rendere il fenomeno ancora più insidioso è il prezzo irrisorio a cui oggi vengono vendute droghe come il crack , spesso accessibili per pochi euro ,dai 2,50 ai 5euro, elemento che ne facilita la diffusione capillare tra i giovanissimi e accelera i meccanismi di dipendenza fisica e psicologica.

Di questa realtà ha parlato anche il giornalista Jerry Italia, ripercorrendo il lavoro d'inchiesta che ha seguito la vicenda della crack house nel centro storico di Gela fino alla sua definitiva chiusura da parte delle autorità. Tra i relatori anche la psicoterapeuta Rosaria D'amaro.

All'appuntamento, promosso dall'Inner Wheel Club di Gela Anthea in collaborazione con la scuola.

L'iniziativa ha unito scuola, famiglie, mondo dell'informazione e del terzo settore per offrire ai ragazzi strumenti conoscitivi e di consapevolezza, lanciando un messaggio chiaro: di fronte alle difficoltà, la vera forza sta nel saper chiedere aiuto e nel scegliere consapevolmente la vita.