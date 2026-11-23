Dalla Sicilia agli studi Abc di New York, gli spaghetti allo Scarpariello conquistano Whoopi Goldberg

Il sogno americano, a volte, comincia con un piatto di spaghetti. Per gli chef David Fiordigiglio e Simone Falsaperla, il viaggio verso "The View", il celebre talk show di ABC, nasce da una cena in Sicilia e dall'incontro con Whoopi Goldberg

NEW YORK (ITALPRESS) – Il sogno americano, a volte, comincia con un piatto di spaghetti. Per gli chef David Fiordigiglio e Simone Falsaperla, il viaggio verso “The View”, il celebre talk show di ABC, nasce da una cena in Sicilia e dall’incontro con Whoopi Goldberg, che li ha invitati personalmente a New York per i festeggiamenti del proprio compleanno.

La partecipazione dei due chef negli studi ABC, fissata per il 12 novembre, ha origine in una serata della scorsa estate a La Chiusa Country House, a Noto, dove David e Simone hanno curato una cena privata per l’attrice. Tra i piatti serviti, gli spaghetti allo Scarpariello, diventati il simbolo di questo incontro. A rendere speciale la serata, però, è stato anche il rapporto nato a tavola: Goldberg ha fatto domande, si è interessata ai loro percorsi e ha voluto conoscere le storie dietro la loro cucina. La sorpresa è arrivata il giorno successivo. Secondo il racconto dei due chef, il manager dell’attrice li ha contattati spiegando che Whoopi aveva continuato a parlare di loro e desiderava invitarli a New York per il suo compleanno. Erano disponibili il 12 novembre? La risposta è stata immediata.

Da quel sì è cominciata l’organizzazione di un viaggio che dalla Sicilia li porta davanti al pubblico della televisione americana. Per David, lo Scarpariello custodisce un legame personale: i ricordi d’infanzia e la cucina dei nonni Pietro e Carmela. Pomodoro, basilico e formaggio raccontano le sue origini e un’idea di convivialità che accompagna anche il lavoro condiviso con Simone. È una ricetta familiare che, attraverso la sensibilità dei due chef, diventa il filo di una storia inattesa: dalla tavola di Noto all’invito negli studi di “The View”.

Legato a Bergamo, con origini familiari napoletane, David Fiordigiglio è un volto di “È sempre mezzogiorno” su Rai 1, accanto ad Antonella Clerici. Il suo percorso professionale comprende esperienze nelle cucine di ristoranti stellati Michelin in Italia e in Spagna. Una formazione che gli ha permesso di sviluppare uno stile personale, nel quale la tecnica incontra la memoria della cucina di famiglia. La televisione rappresenta un ulteriore spazio di condivisione: portare ricette, conoscenze e personalità a un pubblico ampio, mantenendo al centro il piacere di cucinare e di accogliere.

Nato a Catania, Simone Falsaperla porta con sé le radici siciliane e una formazione maturata nelle cucine di importanti ristoranti stellati Michelin tra Italia e Spagna. Il suo percorso comprende esperienze con Ciccio Sultano, all’Azurmendi, con Dabiz Muñoz, Quique Dacosta e Paolo Griffa. La sua storia professionale nasce da una scelta precisa: lasciare gli studi di medicina, intrapresi con l’idea di seguire le orme del padre, primario a Catania, per dedicarsi interamente alla cucina.Una decisione che ne racconta la determinazione e che lo ha portato a confrontarsi con alcune delle realtà più significative dell’alta ristorazione. Nel sodalizio con David, questa esperienza incontra una visione condivisa della cucina italiana, della ricerca e dell’ospitalità.

– Foto ABC Studios –

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