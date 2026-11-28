Dalla ricerca alla pratica clinica, esperti a confronto sul futuro del microbiota

MILANO (ITALPRESS) - Da curiosità biologica a elemento centrale della fisiologia umana, con possibili applicazioni nella diagnosi precoce e nella cura di numerose patologie: il microbiota intestinale...

MILANO (ITALPRESS) - Da curiosità biologica a elemento centrale della fisiologia umana, con possibili applicazioni nella diagnosi precoce e nella cura di numerose patologie: il microbiota intestinale è stato al centro di un nuovo paradigma della medicina, che ha guardato sempre più alla persona come a un sistema integrato. E' stato il tema di Microbiota Revolution 2026 - From Basic Science to Clinical Practice, il convegno internazionale ospitato nell'Aula Magna della Cà Granda dell'Università degli Studi di Milano, con il supporto non condizionante di Alfasigma. "Oggi consideriamo il microbiota a tutti gli effetti un organo: un ecosistema dinamico che dialoga con il sistema immunitario, il metabolismo, il fegato, il cervello e persino l'osso", ha spiegato Antonio Gasbarrini, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, tra i direttori scientifici dell'iniziativa. Le alterazioni del suo equilibrio, definite disbiosi, sono state coinvolte non soltanto nelle malattie gastrointestinali, ma anche in obesità, diabete, steatosi epatica metabolica, patologie cardiovascolari e neurodegenerative, oltre che nella risposta alle terapie oncologiche.

Per Gasbarrini il cambiamento ha riguardato il modo stesso di intendere la medicina: "Non possiamo più pensare all'individuo come a un organismo isolato, ma come a un sistema integrato in cui il nostro genoma convive con un patrimonio genetico microbico molto più ampio, influenzato da alimentazione, ambiente, farmaci e stile di vita". Una prospettiva che ha aperto la strada alla medicina di precisione e, soprattutto, a quella anticipatoria. Il microbiota potrebbe infatti diventare un biomarcatore precoce di rischio, un predittore della risposta ai trattamenti e un bersaglio terapeutico, consentendo di intercettare alcune malattie prima della loro manifestazione clinica.

L'iniziativa ha coinvolto 23 relatori e moderatori italiani e internazionali, con la partecipazione di 160 medici italiani. La direzione scientifica è stata affidata, oltre che a Gasbarrini, ai professori Giovanni Barbara dell'Università di Bologna e Carmelo Scarpignato, professore di Medicina e Farmacologia Clinica allo United Campus of Malta. Il programma si è sviluppato in due giornate. Il corso dedicato alla pratica clinica ha affrontato il rapporto tra microbiota e patologie gastrointestinali, tra cui sindrome dell'intestino irritabile, malattia diverticolare e SIBO, oltre alle connessioni con obesità e diabete, con spazio anche alle evidenze sull'utilizzo dei test del microbiota e alla farmacomicrobiomica, che ha studiato le interazioni tra farmaci e comunità microbiche intestinali.

Il meeting internazionale ha ampliato il confronto al ruolo del microbiota in oncologia e nella risposta all'immunoterapia, all'asse intestino-cervello e alle sue implicazioni nei disturbi gastrointestinali. Tra gli argomenti anche le interazioni tra microbiota e farmaci nel trattamento del reflusso gastroesofageo, dell'infezione da Helicobacter pylori e delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Al centro del dibattito anche i probiotici di nuova generazione e le strategie innovative per la modulazione del microbioma.

"L'interazione tra farmaci e microbiota è sicuramente bidirezionale - ha detto Scarpignato -. All'inizio si pensava che solo gli antibiotici potessero avere un effetto sul microbiota, ma piano piano si è capito che qualunque classe di farmaci, prima o poi e con meccanismi diversi, è in grado di modificarlo. Ci troviamo quindi davanti a una serie di disbiosi che possiamo definire iatrogene". Questi rapporti sono stati così importanti perchè, se i farmaci possono modificare il microbiota, è altrettanto vero che "il microbiota, costituito da microrganismi con un patrimonio genetico ed enzimatico importante, quasi superiore a quello del nostro fegato, è a sua volta in grado di modificare la farmacocinetica e la farmacodinamica", ha evidenziato Scarpignato. Il rapporto è stato quindi "assolutamente bidirezionale" e a essere stata influenzata è stata soprattutto la risposta individuale ai farmaci. "Oggi cominciamo a capire perchè due pazienti con la stessa patologia, trattati con lo stesso farmaco, rispondono in modo diverso - ha proseguito -. Prima si pensava esclusivamente a una predisposizione genetica, oggi sappiamo che un altro fattore importante è il microbiota. Il futuro della medicina personalizzata passa quindi certamente per la valutazione del patrimonio genetico del paziente, ma anche del suo microbiota: non basta sapere quali batteri ci sono, bisogna capire che cosa fanno. E' importante conoscere le funzioni metaboliche dei batteri che troviamo e come cambiano nel corso della malattia e della terapia".

Per Barbara, il rapporto tra microbiota intestinale e sindrome dell'intestino irritabile, così come con altri disturbi dell'interazione intestino-cervello, "è estremamente importante, sia per comprendere i meccanismi alla base di queste patologie sia per spiegare l'origine dei sintomi. Oggi - ha spiegato - sappiamo che le alterazioni della composizione e delle funzioni del microbiota intestinale, definite complessivamente come disbiosi, possono essere la conseguenza di una serie di modificazioni che si verificano nell'intestino dei pazienti, ma anche delle loro abitudini alimentari. Ad esempio, i pazienti con sindrome dell'intestino irritabile tendono spesso a ridurre il consumo di fibre alimentari, contribuendo così ad accentuare la disbiosi e a instaurare una sorta di circolo vizioso". Le alterazioni del microbiota si sono accompagnate a modificazioni nella produzione di alcune sostanze, come gli acidi grassi a catena corta, "che svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento dell'integrità della barriera intestinale. Una compromissione di questa barriera, anche attraverso la riduzione dello spessore dello strato di muco che protegge la superficie intestinale, può favorire il passaggio di batteri o di loro componenti attraverso l'epitelio, innescando fenomeni di infiammazione di basso grado".

Questa infiammazione ha determinato il rilascio di sostanze che hanno interagito con le strutture nervose deputate al controllo della motilità, della secrezione e della sensibilità intestinale, contribuendo alla comparsa di sintomi come dolore addominale, gonfiore e alterazioni dell'alvo. "Possiamo quindi considerare le alterazioni del microbiota intestinale come uno dei meccanismi centrali nella genesi dei sintomi della sindrome dell'intestino irritabile e, più in generale, dei disturbi dell'interazione intestino-cervello".

Proprio quest'anno sono stati pubblicati i nuovi criteri di Roma V, che hanno aggiornato l'inquadramento clinico della sindrome dell'intestino irritabile (IBS) e dei disturbi dell'interazione intestino-cervello (DGBI). Per quanto riguarda l'IBS, "una delle principali novità riguarda l'epidemiologia - ha proseguito Barbara -, in quanto i criteri diagnostici sono diventati meno restrittivi rispetto alla precedente edizione di Roma IV. E' stato infatti reintrodotto il concetto di discomfort, ossia di fastidio addominale, che era stato eliminato nella precedente versione. Inoltre, è stata ridotta la frequenza minima dei sintomi addominali necessaria per formulare la diagnosi, passando da almeno un giorno alla settimana ad almeno tre giorni al mese". Queste modifiche hanno ampliato la popolazione di pazienti che è rientrata nella definizione di sindrome dell'intestino irritabile, portando la prevalenza stimata nella popolazione generale da circa il 4,1% al 9%. Questo non ha significato che "la patologia sia diventata più frequente, ma che alcuni pazienti precedentemente inquadrati in altre categorie di disturbi dell'interazione intestino-cervello possono oggi ricevere una diagnosi di sindrome dell'intestino irritabile", ha evidenziato Barbara. Importanti novità hanno riguardato anche "la comprensione dei meccanismi alla base di queste patologie. I nuovi criteri di Roma dedicano ampio spazio al ruolo centrale del microbiota intestinale, dell'attivazione del sistema immunitario e delle loro interazioni con i meccanismi che regolano le funzioni digestive e la percezione degli stimoli provenienti dall'intestino. In questo contesto viene ulteriormente valorizzato il ruolo dell'alimentazione, che rappresenta uno dei principali fattori in grado di influenzare la composizione e le funzioni del microbiota intestinale e, di conseguenza, contribuire alla genesi dei sintomi gastrointestinali".

E' rimasta però aperta la sfida del trasferimento delle conoscenze scientifiche nella pratica clinica. "Abbiamo accumulato una grande quantità di dati, ma dobbiamo distinguere le associazioni dai meccanismi attraverso studi funzionali e trial clinici controllati, multicentrici e di adeguate dimensioni", ha sottolineato Gasbarrini. Un altro passaggio fondamentale ha riguardato la standardizzazione dei test, dalla raccolta dei campioni alle metodiche di sequenziamento e all'analisi bioinformatica, per garantire risultati affidabili e confrontabili.

Il professore ha richiamato anche la necessità di un quadro regolatorio condiviso per le nuove terapie basate sul microbiota. Il trapianto di microbiota fecale, ha ricordato, ha già dimostrato un'elevata efficacia nelle infezioni ricorrenti da Clostridioides difficile. Probiotici di nuova generazione, consorzi batterici definiti e postbiotici hanno rappresentato ulteriori frontiere della ricerca. A supportare questa evoluzione potrà contribuire anche l'intelligenza artificiale, integrando i dati del microbiota con quelli clinici, genetici e metabolici. "La vera rivoluzione sarà compiuta quando il microbiota entrerà stabilmente nei percorsi diagnostico-terapeutici, con prestazioni validate e riconosciute dal Servizio sanitario", ha concluso Gasbarrini.

- Foto f50/Italpress -

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