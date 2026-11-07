Crosetto “La sicurezza a 360 gradi diventi ora una priorità nazionale”
ROMA (ITALPRESS) - "Da quattro anni parlo con preoccupazione di guerra ibrida. Oggi tutti sembrano scoprirla, insieme alle nostre vulnerabilità di fronte agli attacchi cyber. Eppure continuiamo a sott...
ROMA (ITALPRESS) - "Da quattro anni parlo con preoccupazione di guerra ibrida. Oggi tutti sembrano scoprirla, insieme alle nostre vulnerabilità di fronte agli attacchi cyber. Eppure continuiamo a sottovalutare anche altri aspetti come la guerra cognitiva: la profilazione delle persone, l'utilizzo dei dati e delle neuroscienze per influenzare i comportamenti, la manipolazione dell'informazione e la presenza sempre più pervasiva di attori ostili nello spazio digitale". Così su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.
"Tra qualche anno scopriranno anche la guerra cognitiva e le altre forme di guerra ibrida - prosegue Crosetto -. E, come sempre, si stupiranno di non averla vista arrivare. Smettiamo di rincorrere le minacce e iniziamo ad anticiparle, anche rendendo più difficile portarle a termine. La sicurezza a 360 gradi deve diventare una priorità nazionale. Ora, non quando sarà troppo tardi".
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(ITALPRESS).
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Verificato il: 07 novembre 2026