L'allarme Croce rossa, nuovo furto nella sede di via Madonna del Rosario: è il quarto in poco tempo

Un nuovo furto subito dai volontari

Gela. Ancora una volta, la struttura della Croce rossa presa di mira dai ladri. Nella notte, qualcuno è riuscito a entrare, portando via ciò che ha trovato. È il quarto furto con scasso, nell'arco di poco tempo, subito dai volontari della Croce rossa. Il responsabile locale Anita Lo Piano, attraverso il proprio profilo social, si è rivolta al sindaco Terenziano Di Stefano, affinché venga ripristinata l'illuminazione perimetrale dell'area di via Madonna del Rosario, dove è presente la sede.