Corruzione, ai domiciliari l’ex vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao
PALERMO (ITALPRESS) – L’avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente della Regione Siciliana e già consigliere giuridico del presidente Renato Schifani, è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta per corruzione della Procura di Palermo
PALERMO (ITALPRESS) – L’avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente della Regione Siciliana e già consigliere giuridico del presidente Renato Schifani, è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta per corruzione della Procura di Palermo.
La misura cautelare, disposta dal gip, segue l’interrogatorio preventivo dell’indagato. Al centro dell’inchiesta i permessi ambientali concessi dalla commissione Cts della Regione di cui Armao è stato presidente, fino alla scorsa estate.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/corruzione-arresti-domiciliari-ex-vicepresidente-regione-siciliana-gaetano-armao/
Verificato il: 06 novembre 2026