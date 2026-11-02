La vertenza Contratti non rinnovati, operai Impianti in Comune: civici, "trovare soluzioni a garanzia"

È probabile che della vicenda dei mancati rinnovi contrattuali, secondo gli operai "privi di qualsiasi spiegazione plausibile", i sindaci, il commissario Marco Valenza e il manager Cosentino, si occuperanno nei prossimi giorni

Gela. Da Timpazzo, nelle scorse, si sono poi spostati a Palazzo di Città, a Gela, per avere un confronto con il sindaco Terenziano Di Stefano. Per i ventitré operai del servizio rifiuti, i cui contratti a fine ottobre non sono stati rinnovati, il confronto dovrà necessariamente aprirsi con il commissario giudiziale di Impianti Srr, la società in house del servizio rifiuti, e con il management aziendale. Già questa mattina, dopo l'arrivo degli operai in municipio, il sindaco gelese ha contattato informalmente il manager Impianti Grazia Cosentino. È probabile che della vicenda dei mancati rinnovi contrattuali, secondo gli operai "privi di qualsiasi spiegazione plausibile", i sindaci, il commissario Marco Valenza e il manager Cosentino, si occuperanno nei prossimi giorni, nell'imminenza dell'assemblea Srr. Il gruppo civico di "Una Buona Idea" ritiene che i lavoratori non possano essere lasciati senza soluzioni. "Abbiamo appreso dagli organi di stampa della scelta della società Impianti Srr di non rinnovare il contratto di lavoro a oltre 20 operai.

Sicuramente, queste sono scelte che riguardano il management di Impianti e la propria competenza. Sono decisioni in capo al commissario Marco Valenza e all'amministratore unico della società Grazia Cosentino. Non entreremo nelle scelte aziendali compiute ma teniamo a sottolineare la necessità di tutelare i lavoratori che, d’improvviso, si ritrovano senza un’entrata certa e auspichiamo che quanto sta accadendo sia solo momentaneo e si trovi, invece, una soluzione diversa. Come gruppo politico di "Una Buona Idea", siamo pronti a partecipare ai tavoli che possano trovare soluzioni attuabili a tutela dei lavoratori", concludono gli esponenti civici.