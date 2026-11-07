Asp e perdite Conti Asp in perdita e aumento costi, Catania: "Servono spiegazioni, dove sono i servizi?"

"Dai dati dei bilanci 2023–2025 emergono elementi di criticità", dice Catania

Caltanissetta. Numeri in perdita per l'Asp di Caltanissetta e l'esigenza, secondo l'ex sindaco di Mussomeli e tra gli esponenti di punta di FdI, Giuseppe Catania, di un confronto anche in sede di conferenza provinciale dei sindaci. “Dai dati dei bilanci 2023–2025 emergono elementi di criticità che richiedono approfondimenti e chiarimenti. Necessario un confronto tra direzione strategica, sindaci, rappresentanze istituzionali, operatori sanitari e cittadini. Al centro non soltanto i numeri, ma anche la qualità e la sostenibilità dei servizi sanitari. In un momento in cui il dibattito pubblico regionale è concentrato sul disavanzo della sanità siciliana e sulla sostenibilità economica del sistema sanitario, appare necessario accendere i riflettori anche sulla situazione economico-finanziaria dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta. I dati riportati nell'analisi dei bilanci consuntivi relativi al triennio 2023–2025 delineano un quadro che merita attenzione, approfondimento e soprattutto un confronto pubblico serio e costruttivo, fondato su informazioni contabili verificabili e su indicatori concreti relativi all'assistenza sanitaria erogata alla popolazione. Non si tratta di alimentare polemiche o formulare giudizi affrettati, ma di comprendere cosa stia accadendo, quali siano le cause delle criticità emerse e quali iniziative si intendano adottare per garantire l'equilibrio economico e la tutela del diritto alla salute”, fa sapere Catania. I dati, per l'attuale consigliere comunale di Mussomeli, sono evidenti. “Il primo elemento riguarda il progressivo peggioramento del risultato di esercizio. Si passa – dice Catania - da un sostanziale equilibrio nel 2023, con un risultato positivo di circa 90 mila euro, a una perdita di 970 mila euro nel 2024, fino a raggiungere, nel 2025, un risultato negativo di 9,12 milioni di euro. Un andamento che richiede una spiegazione puntuale delle componenti che hanno determinato il deterioramento dei conti e delle eventuali misure correttive già programmate o adottate. Altrettanto significativa appare la riduzione della liquidità aziendale, passata da 184,89 milioni di euro nel 2023 a 105,72 milioni nel 2025. Una contrazione di 79,17 milioni di euro, pari al 42,8 per cento in appena due anni. Un dato che rende necessario conoscere le dinamiche dei flussi finanziari, i tempi di pagamento, l'andamento dei crediti e dei debiti e le prospettive di tenuta della cassa aziendale. Anche il patrimonio netto registra una diminuzione, passando da 208,21 milioni di euro nel 2023 a 184,79 milioni nel 2025, con una riduzione dell'11,2 per cento”. La disamina è anche sui costi sostenuti da un'Azienda sanitaria provinciale, da mesi al centro di tante critiche mosse dai sindaci, con in testa quello gelese Terenziano Di Stefano. “Un ulteriore elemento riguarda la dinamica dei costi della produzione, che nel periodo considerato aumentano del 7,7 per cento, a fronte di una crescita del valore della produzione del 4,1 per cento. Tra le voci che registrano incrementi significativi figurano gli acquisti di beni sanitari +15,9 per cento, i servizi sanitari +7,7 per cento, i servizi non sanitari +11,6 per cento gli accantonamenti +60,2 per cento e i costi per il godimento di beni di terzi, +64,7 per cento. Si tratta di incrementi che non possono essere interpretati automaticamente come sprechi o inefficienze. È però indispensabile comprendere se tali maggiori costi siano collegati a un aumento delle prestazioni, a nuove esigenze assistenziali, a rinnovi contrattuali, a fattori straordinari oppure a criticità organizzative e gestionali. La valutazione dei bilanci sanitari, infatti, non può prescindere dall'analisi dei risultati prodotti in termini di salute e assistenza. Nel medesimo periodo si registra un incremento delle immobilizzazioni del 19,2 per cento, da 86,82 a 103,45 milioni di euro. Un dato che può rappresentare un segnale positivo sul fronte del rafforzamento patrimoniale e infrastrutturale, ma che richiede una verifica sullo stato di effettiva realizzazione e operatività degli interventi. È necessario conoscere quali investimenti siano stati completati, quali risultino ancora in corso, quali siano finanziati attraverso il Pnrr e soprattutto quali benefici concreti abbiano già prodotto per i cittadini. Un investimento sanitario acquista pieno valore quando si traduce in servizi funzionanti, tecnologie utilizzate, personale disponibile e prestazioni realmente accessibili”, aggiunge Catania. L'ex parlamentare Ars ritiene però che se i costi aumentano dovrebbe esserci un conforme incremento dei servizi sanitari, molto spesso assenti, a detta dei sindaci. “La questione non può essere affrontata esclusivamente attraverso l'esame dei risultati economici. Per valutare correttamente la situazione dell'Asp di Caltanissetta è necessario disporre anche di informazioni aggiornate e confrontabili sull'attività sanitaria nel triennio considerato. Occorre analizzare l'andamento dei ricoveri ospedalieri, delle prestazioni specialistiche e diagnostiche, dei tempi di attesa, della mobilità sanitaria, delle dotazioni organiche, delle attività territoriali e dell'effettiva operatività delle strutture. La domanda fondamentale è semplice – continua - a fronte dell'aumento dei costi, i cittadini hanno ricevuto più servizi, servizi migliori oppure hanno continuato a incontrare le stesse difficoltà di accesso alle cure? Senza questa lettura integrata, il rischio è quello di discutere soltanto di cifre, perdendo di vista la funzione primaria di un'azienda sanitaria pubblica: garantire il diritto alla salute”. L'ex sindaco di Mussomeli, già distante dalle scelte del management Asp, pone una serie di interrogativi. “Quali sono le principali cause della perdita di 9,12 milioni di euro registrata nel 2025 e quali misure si intendono adottare per ristabilire l'equilibrio economico? Quali fattori hanno determinato la riduzione della liquidità di quasi 80 milioni di euro in due anni e quali sono le prospettive finanziarie dell'azienda? Gli incrementi dei costi per beni, servizi e contratti trovano riscontro in maggiori prestazioni, in un miglioramento dell'assistenza oppure in fattori organizzativi e gestionali da approfondire? Qual è lo stato di avanzamento degli investimenti, in particolare di quelli finanziati dal Pnrr, e quali strutture, attrezzature e servizi risultano già pienamente operativi con presenza di medici e specialisti? Sono stati erogati premi di produttività, retribuzioni di risultato o ulteriori benefit ai componenti della direzione strategica nel periodo considerato? In caso affermativo, per quali importi, sulla base di quali obiettivi e con quali valutazioni dei risultati raggiunti? Quest'ultima domanda non intende formulare accuse o mettere in discussione compensi eventualmente previsti dalla normativa e dai contratti, ma richiamare un principio essenziale: la trasparenza sui criteri di valutazione e sui risultati della gestione costituisce un elemento fondamentale della responsabilità pubblica”, così dice ancora. Davanti a una situazione di questo tipo, per Catania è fondamentale un confronto pubblico in sede di conferenza dei sindaci.