L'avvicendamento Consiglio, prossima seduta per il cambio di guardia dem tra Fava e Passaro

Il vicesindaco del Pd, come abbiamo riferito, a inizio settimana ha sciolto la riserva, lasciando l'assise civica

Gela. Non è ancora stata convocata dal presidente del civico consesso Paola Giudice ma sarà la prossima seduta di consiglio comunale a ufficializzare l'ingresso della dem Nadia Passaro, che subentra all'assessore Giuseppe Fava. Il vicesindaco del Pd, infatti, come abbiamo riferito, a inizio settimana ha sciolto la riserva, lasciando l'assise civica per dedicarsi interamente alle deleghe che da due anni porta avanti in giunta, oltre appunto a ricoprire il ruolo di vice di Di Stefano. Il presidente Giudice attende di avere un numero congruo di atti da inserire all'ordine del giorno così da prevedere anche l'insediamento di Passaro che mantiene intatto il numero di consiglieri dem. Quello del Pd è il gruppo più rappresentato fra gli scranni di Palazzo di Città, con sei esponenti. Quella di Fava era una decisione ormai attesa che ha ufficializzato dopo gli ultimi confronti con il primo cittadino e con il suo partito.