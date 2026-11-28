L'opinione "Con il sindaco si può discutere di progetti", Federico: "Civismo cresce, partiti soffrono"

Federico, rientrato nell'Mpa dopo anni di assenza, non pare farne una questione di schieramenti

Gela. "Una progettualità, anche di lungo corso, è fondamentale per la città. Una prima fase dell'attuale amministrazione è già stata conclusa. Sono trascorsi due anni e mezzo e definire i prossimi obiettivi diventa prioritario". L'ex parlamentare Ars Pino Federico, mesi fa, quasi in modo inaspettato, ha scelto di ritornare nell'Mpa, sostanzialmente lasciando un'area locale di centrodestra, che è all'opposizione del sindaco Terenziano Di Stefano, per supportare un partito che invece è nella maggioranza del primo cittadino. "Avere una programmazione ben delineata, come ho più volte detto - aggiunge - è un punto imprescindibile. L'Mpa ha sempre dato sostegno al nostro territorio. Ricordo che da presidente della Provincia, insieme a Raffaele Lombardo, ottenemmo che la nuova tangenziale diventasse priorità uno e verrà realizzata, nonostante qualche ritardo. Sulla sanità, abbiamo spiegato che il nuovo ospedale può essere una risorsa ma che intanto va implementato il Vittorio Emanuele. Ricordo il lavoro che feci all'epoca per il museo dei relitti greci, finalmente diventato realtà. La città ha bisogno di tanto ancora e sedersi intorno a un tavolo per programmare è sempre utile". Federico, rientrato nell'Mpa dopo anni di assenza, non pare farne una questione di schieramenti. "Non ci si può limitare a ragionamenti volti solo a distinguere tra centrodestra, centrosinistra e centro - continua - la città va aiutata sempre e da tutti. Dobbiamo riacquistare incisività. Abbiamo due senatori e altrettanti deputati regionali. La città non va mai dimenticata". Prima del rientro tra le file autonomiste, il dialogo fra Federico e Di Stefano, peraltro entrambi di originaria estrazione Mpa, era sicuramente ridotto ai minimi termini. Federico, alle amministrative di due anni fa, sostenne "Alleanza per Gela" con il candidato a sindaco Salvatore Scerra, e non ha mai nascosto di non notare uno slancio concreto da parte dell'amministrazione attuale, quanto a risultati. "Sono sempre a disposizione del sindaco Di Stefano, quando vorrà un confronto, per dargli suggerimenti o per valutare progettualità - dice inoltre - è lui il punto di riferimento ed è giusto che sia lui a dare la linea. Come Mpa, su più fronti, non abbiamo mai fatto mancare un apporto pratico". Più in generale, secondo Federico, soprattutto lungo il versante politico, il territorio e la città fanno registrare "difficoltà evidenti dei partiti". "È il civismo, sotto più forme, che prende piede - precisa - ritengo sia fondamentale, anche in vista delle scadenze elettorali del prossimo anno, avere candidati che siano strettamente legati al territorio. Basta candidati calati dall'alto, che alla nostra città non hanno dato niente". Per l'ex parlamentare Ars, anche il centrodestra, sul territorio spesso prevalente con numeri di ferro, deve guardarsi allo specchio. "Trascinatori e leader non ne vedo - conclude - l'uscita di scena dell'ex parlamentare Ars Michele Mancuso ha creato un vuoto enorme in Forza Italia, adesso piuttosto divisa al proprio interno".