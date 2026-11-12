Campo largo e non solo "Con Di Stefano ho parlato ma non di giunta", Donegani: "Aumento tariffe idriche non ci convince"

"Per quanto ci riguarda, le primarie non le abbiamo mai escluse. Però, riteniamo che sia ormai tardi per organizzarle e metterle in campo. Siamo per una sintesi su un candidato", dice Donegani

Gela. Quello con l'amministrazione comunale del sindaco Terenziano Di Stefano, almeno fino a oggi, è sempre stato un rapporto piuttosto lontano dalle convergenze, ad eccezione dell'intesa stretta, lo scorso anno, quando si trattò delle provinciali. Per il gruppo locale di “Controcorrente”, che fa riferimento al dirigente regionale Miguel Donegani, sul fronte cittadino la collocazione all'opposizione non cambia né sembra probabile un mutamento a breve. E' soprattutto il modello politico strutturato da Di Stefano (con la presenza di entità di centrodestra) che non ha mai convinto Donegani e il suo gruppo. In quest'ultimo scorcio, però, qualche interlocuzione in più c'è stata ma non certamente di strategia. “Con il sindaco, in questo periodo, ho parlato più volte – dice Donegani – chiaramente, non si tratta di vicende legate al governo cittadino che non ci interessa almeno fino a quando sarà quello attuale lo schema. Per il resto, ci siamo confrontati su temi come la sanità. Mi ha confermato la convocazione dell'osservatorio permanente e noi ci saremo. Discutere di pianificazione della sanità locale è certamente un aspetto che va verso l'interesse della città”. Donegani ha condiviso poco le decisioni assunte dall'Assemblea territoriale idrica, presieduta da Di Stefano. “Non è una critica a prescindere, anzi – sottolinea il dirigente di “Controcorrente” - non è una questione di schieramento. Abbiamo valutato gli atti e secondo noi l'aumento delle tariffe poteva essere spalmato negli anni e non concentrato tutto da subito. Del resto, è previsto negli atti ufficiali che abbiamo consultato. Inoltre, davanti ad aumenti della tariffa idrica ci chiediamo quali saranno gli investimenti a favore degli utenti e per il miglioramento del ciclo idrico”. L'ex parlamentare Ars, che con il deputato regionale e fondatore di “Controcorrente” Ismaele La Vardera mantiene un rapporto costante, è tra i fautori del tavolo del campo largo regionale, nella costruzione dell'alternativa al governo Schifani e al centrodestra. In settimana, i civici del sindaco Di Stefano, dopo un confronto interno, hanno fatto sapere, a chiare lettere, che pur supportando il percorso dell'alternativa al centrodestra di governo non sposeranno alleanze rette da un candidato che “sia imposto da Roma”. Puntano invece a un candidato di coalizione che conosca i territori e abbia piena contezza delle esigenze dei cittadini. “La Vardera la sua disponibilità alla candidatura l'ha data in tempi non sospetti, già lo scorso anno quando ancora non c'era alcun passo in questa direzione di Pietro Bartolo, che da poco ha aderito a Italia Viva, né di Nuccio Di Paola, che fino a oggi non ha mai ufficializzato la sua candidatura – conclude Donegani – per quanto ci riguarda, le primarie non le abbiamo mai escluse. Però, riteniamo che sia ormai tardi per organizzarle e metterle in campo. Siamo per una sintesi su un candidato unico della coalizione. Se non fosse possibile arrivarci, allora noi non ci sottrarremo alle primarie”.