Compensazioni ed eventi, opposizione: "Città ha bisogno di altro e di trasparenza"

L'opposizione ha aperto il dibattito durante il monotematico

Gela. L'opposizione di centrodestra ha fatto l'esordio nel montematico su compensazioni Eni ed eventi estivi. La leghista Antonella Di Benedetto ha esposto le ragioni di una decisione, quella di richiedere la seduta, volta a valutare il finanziamento delle manifestazioni dei prossimi mesi con i fondi autorizzati dalla multinazionale. Per il forzista Antonino Biundo e per il consigliere Dc Armando Irti, "gli eventi durano una sola sera" ma la città ha bisogno di interventi strutturali. Entrambi hanno voluto rimarcare che "l'opposizione non è contro gli eventi" ma i fondi delle compensazioni andrebbero concentrati su interventi di altro tipo. Da Forza Italia è giunta la richiesta di trasparenza e di una rendicontazione precisa sulle somme delle compensazioni. Il consigliere "PeR" Paolo Cafa' è ritornato sulle ragioni del protocollo di intesa di dodici anni fa, che prevede i 32 milioni delle compensazioni. "Fu un accordo sottoscritto senza la presenza dell'amministrazione - è intervenuto - quello fu un accordo al ribasso. Sono bruscolini rispetto alla devastazione di una città. Nel protocollo, non esistono gli eventi estivi. Non era quello lo scopo. Queste somme devono riqualificare e lasciare un segnale tangibile alla città".