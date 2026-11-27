CNA Sicilia, SEAC Esco e L&B Capital SGR insieme per la transizione energetica

Un appuntamento fondamentale per fare il punto sulle opportunità di efficientamento energetico per il tessuto imprenditoriale siciliano e che ha visto la firma di un importante accordo di collaborazione.

ENNA (ITALPRESS) – Si è svolto, presso la sede CNA Enna in Via Emilia Romagna, il convegno dal titolo “Transizione energetica e riqualificazione degli edifici: le principali novità e caratteristiche del Conto Termico”. Un appuntamento fondamentale per fare il punto sulle opportunità di efficientamento energetico per il tessuto imprenditoriale siciliano e che ha visto la firma di un importante accordo di collaborazione. L’incontro ha visto la partecipazione di esperti nazionali del settore, tra cui Maria Rita Sofi (Resp. Ufficio Politiche Energetiche CNA Nazionale) e Diego Prati (Coordinatore Nazionale CNA Installazione e Impianti), che hanno illustrato le novità normative e le modalità di accesso agli incentivi del Conto Termico.

Nel corso dei lavori, moderati da Maurizio Merlino (Coordinatore CNA Costruzioni e Installazione e Impianti Sicilia), è stato presentato e siglato il Protocollo d’Intesa tra CNA Sicilia e SEAC Esco. L’accordo, illustrato da Fabio Calarca (Co-fondatore e Presidente di SEAC Esco) e Cristian Pulitano (L&B Capital SGR), nasce con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra la Confederazione e la società di servizi energetici per supportare le imprese nell’accesso agli strumenti di finanza agevolata e agli incentivi per la transizione green.

La mattinata è stata arricchita dalla testimonianza di Esperienze d’Impresa, con gli interventi di Andrea Tassone (Presidente CNA Digitale Catania) per Tecnolive e Giampiero Marchetti (Responsabile Commerciale Sicilia) per Lumyra Energy, che hanno portato casi concreti di successo nel settore. A chiudere i lavori è stato Filippo Scivoli, Presidente CNA Sicilia. “La firma di questo protocollo con SEAC Esco rappresenta un passo strategico per la nostra Confederazione,” ha dichiarato il Presidente Scivoli. “La transizione energetica non deve essere un peso per le PMI, ma un’opportunità di crescita e competitività. Grazie a questa sinergia, mettiamo a disposizione delle imprese associate un partner qualificato in grado di guidarle attraverso la complessità del Conto Termico e della riqualificazione edilizia, trasformando gli obblighi normativi in vantaggi economici concreti”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’intervento di Salvatore Antonio Cannavò, Presidente CNA Costruzioni Sicilia: “Il settore delle costruzioni è al centro della sfida per la sostenibilità. Con questo accordo vogliamo fornire alle imprese gli strumenti tecnici e finanziari per rigenerare il patrimonio edilizio esistente, un ambito in cui le nostre aziende possono esprimere al meglio le proprie competenze. Lavorare in rete con Esco specializzate è la chiave per intercettare le risorse disponibili e rilanciare l’occupazione nel comparto.”

L’evento si è concluso con un momento di confronto tra i partecipanti, confermando l’impegno di CNA nel fornire servizi sempre più mirati all’innovazione e alla sostenibilità per le imprese artigiane e le PMI.

– Foto CNA Sicilia –

(ITALPRESS).