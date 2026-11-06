Prospettive Civici, confronto interno nel gruppo di "Una Buona Idea": "Programmazione per la città"

Il presidente del movimento Alfonso Peritore e il vicesegretario Nicola Rinzivillo hanno coordinato il lavoro interno di ieri

Gela. Dirigenti e consiglieri comunali di “Una Buona Idea”, gruppo civico di riferimento del sindaco Terenziano Di Stefano, ieri, durante uno degli incontri che vengono svolti a cadenza settimanale, hanno definito una programmazione ulteriore in vista dei prossimi mesi, che chiaramente a Palazzo di Città non può prescindere dalla conclusione del ciclo degli atti finanziari, dopo l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato da parte del ministero. Ieri sera, all'incontro non c'era Di Stefano, impegnato nella lunga riunione sulla vertenza degli operai del servizio rifiuti e sulla situazione finanziaria di Impianti Srr. Il presidente del movimento Alfonso Peritore e il vicesegretario Nicola Rinzivillo hanno coordinato il lavoro interno di ieri. “Il direttivo e i consiglieri hanno condiviso l’importanza di proseguire con impegno e continuità il lavoro a favore della comunità, mantenendo aperto il confronto e favorendo la partecipazione. "Una Buona Idea" continuerà a lavorare con spirito di collaborazione, per tradurre i programmi condivisi in iniziative e azioni concrete, avviando nelle prossime settimane un confronto con le parti sociali e produttive della città”, fanno sapere i civici.