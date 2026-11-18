Il riconoscimento Cittadinanza onoraria alla giornalista Barbara Serra: dalle radici gelesi alla carriera internazionale

Il curriculum e le opere di Serra, compreso il saggio "Fascismo in famiglia", sono alla base della decisione dell'amministrazione comunale, adesso ufficiale

Gela. La cittadinanza onoraria alla giornalista e saggista Barbara Serra. La decisione è stata approvata dalla giunta comunale, su proposta dell'assessore Peppe Di Cristina. La relativa delibera è stata pubblicata e sarà portata al voto del consiglio comunale. Serra è una giornalista che in anni di carriera internazionale ha svolto la propria attività per broadcaster come Bbc, Sky, Channel 5, Al Jazeera International e Rai. Le sue radici sono gelesi, per parte di madre. Ha più volte avuto modo di ritornare in città, in occasione di iniziative pubbliche, l'ultima lo scorso aprile, quando dialogò con il compianto Franco Gallo. A portare in giunta la proposta di concederle la cittadinanza onoraria è stato l'assessore alla cultura Peppe Di Cristina, che durante la manifestazione dello scorso aprile aveva preannunciato questa intenzione. Il curriculum e le opere di Serra, compreso il saggio "Fascismo in famiglia", sono alla base della decisione dell'amministrazione comunale, adesso ufficiale.