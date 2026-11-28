Centro storico Città si prepara al periodo festivo, acceso l'albero di Natale in piazza Umberto I

L'albero illuminato accompagnerà tutto il periodo delle festività e fino al nuovo anno

Gela. È ufficialmente iniziato, in anticipo rispetto agli anni scorsi, il periodo natalizio in città. È stato appena acceso l'albero allestito in piazza Umberto I, nel cuore del centro storico. Il sindaco Terenziano Di Stefano e tutta la sua amministrazione hanno dato il simbolico via ai festeggiamenti, davanti a tanti presenti. L'albero illuminato accompagnerà tutto il periodo delle festività e fino al nuovo anno.