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Cinema, il corto cinese “The Pigeon Ring” vince il Gran Premio Venice Immersive

VENEZIA (XINHUA/ITALPRESS) - Ieri il cortometraggio cinese The Pigeon Ring ha vinto il Gran Premio Venice Immersive, il massimo riconoscimento della sezione Venice Immersive, all'83esima edizione dell...

A cura di Redazione Redazione
13 settembre 2026 18:00
Cinema, il corto cinese “The Pigeon Ring” vince il Gran Premio Venice Immersive -
Italia
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VENEZIA (XINHUA/ITALPRESS) - Ieri il cortometraggio cinese The Pigeon Ring ha vinto il Gran Premio Venice Immersive, il massimo riconoscimento della sezione Venice Immersive, all'83esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Diretta da Zhang Yuqi e Tao Shixin, l'opera, della durata di 35 minuti, è presentata attraverso la realtà virtuale e installazioni immersive.

The Pigeon Ring è stato selezionato per il concorso della sezione Venice Immersive di quest'anno, che ha visto la partecipazione di 30 opere provenienti da 26 Paesi e regioni.

- Foto Xinhua -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 13 settembre 2026

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