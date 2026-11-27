Cina, obiettivo 110.000 psichiatri entro il 2030

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina punta ad aumentare il numero di psichiatri a 110.000 entro il 2030, raggiungendo una densità di otto psichiatri ogni 100.000 abitanti, secondo un piano pubb...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina punta ad aumentare il numero di psichiatri a 110.000 entro il 2030, raggiungendo una densità di otto psichiatri ogni 100.000 abitanti, secondo un piano pubblicato ieri.

Nel 2025 si contavano in media 6,6 psichiatri ogni 100.000 abitanti, secondo quanto emerso dal 15esimo Piano quinquennale (2026-2030) del Paese dedicato alla salute mentale.

Il piano ha fissato l'obiettivo di creare un sistema di servizi per la salute mentale caratterizzato da una stretta collaborazione e da un'ampia copertura, affinchè la popolazione possa avere pari accesso a un'assistenza sistematica, continua, di alta qualità ed efficace nel campo della salute mentale.

Per creare un solido gruppo di professionisti a sostegno di tale obiettivo, il piano ha delineato misure che includono il miglioramento della formazione degli studenti di medicina specializzati in salute mentale e la formazione di medici e infermieri nei reparti di psichiatria, oltre a garantire la retribuzione degli operatori sanitari di questa specialità.

Nell'ambito degli sforzi per migliorare il sistema articolato su cinque livelli, da quello nazionale a quelli provinciale, municipale, di contea e di cittadina, il Paese ha annunciato che istituirà un ospedale psichiatrico o un reparto dedicato ai servizi psichiatrici presso un ospedale generale in ciascuna suddivisione a livello provinciale.

Saranno istituite strutture dedicate alla salute mentale nelle città di livello municipale e nelle località a livello di contea con una popolazione superiore a 500.000 abitanti, nonchè reparti e ambulatori dedicati negli ospedali pubblici dei centri urbani a livello di contea.

Nel piano viene posta particolare attenzione alla salute mentale degli anziani e dei bambini.

Maggiori sforzi saranno dedicati alla valutazione e all'intervento sui disturbi mentali più comuni tra gli anziani, come depressione, ansia e demenza, e saranno forniti i corrispondenti servizi di indirizzamento verso strutture specialistiche, secondo il piano.

Verrà promosso lo screening dell'autismo tra i bambini di età inferiore ai sei anni, come si legge nel piano, che prevede anche sforzi per potenziare il monitoraggio della salute mentale dei bambini in età scolare.

Il piano è stato pubblicato congiuntamente da 23 dipartimenti centrali, tra cui la Commissione nazionale per la sanità, il Dipartimento per il lavoro sociale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-