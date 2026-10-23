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Cina, lanciato un nuovo satellite per il telerilevamento

TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Oggi la Cina ha lanciato un satellite per il telerilevamento dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi.Il sate...

A cura di Redazione Redazione
23 ottobre 2026 22:00
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Cina, lanciato un nuovo satellite per il telerilevamento -
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Italpress
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TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Oggi la Cina ha lanciato un satellite per il telerilevamento dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi.

Il satellite Yaogan-50 03 è stato lanciato alle 18:15 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-6 modificato ed è entrato nell'orbita prevista. La missione di lancio è stata un completo successo.

Il satellite sarà utilizzato principalmente per il rilevamento del territorio, la stima della resa agricola e la prevenzione e il soccorso in caso di calamità.

Il lancio ha segnato la 672esima missione di volo della serie di razzi vettori Long March.

- Foto Xinhua -

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 23 ottobre 2026

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