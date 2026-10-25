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Cina, lanciato un nuovo gruppo di satelliti per Internet

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha lanciato un razzo vettore Long March-8A dalla provincia insulare meridionale cinese di Hainan, inviando nello spazio un gruppo di satelliti per Internet...

A cura di Redazione Redazione
25 ottobre 2026 17:00
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Cina, lanciato un nuovo gruppo di satelliti per Internet -
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WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha lanciato un razzo vettore Long March-8A dalla provincia insulare meridionale cinese di Hainan, inviando nello spazio un gruppo di satelliti per Internet.

Il razzo è decollato alle 10:03 (ora di Pechino) dal sito di lancio spaziale commerciale di Hainan. I satelliti, che costituiscono il 28esimo gruppo di satelliti per Internet in orbita bassa, sono entrati nell'orbita prestabilita.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 25 ottobre 2026

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