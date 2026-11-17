Cina, in duemila al vertice dei Ceo della Cooperazione Economica Asia-Pacifico
SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Oltre 2.000 rappresentanti del mondo imprenditoriale e politico si sono riuniti oggi a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, per partecipare...
SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Oltre 2.000 rappresentanti del mondo imprenditoriale e politico si sono riuniti oggi a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, per partecipare al Vertice dei CEO della Cooperazione economica dell'Asia-Pacifico (APEC) 2026.
I partecipanti provengono da 21 economie dell'APEC e da 13 economie non appartenenti all'organizzazione, tra cui Regno Unito, Francia, Germania e Svizzera.
Tra gli appuntamenti più importanti della Settimana dei leader economici dell'APEC 2026, il vertice, a tema "Prosperare e conquistare insieme il futuro", si svolge il 17 e 18 novembre presso il Centro congressi internazionale di Qianhai.
Nel suo discorso di benvenuto, Ren Hongbin, presidente del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale e presidente dell'evento APEC, ha espresso la speranza che il dialogo possa stimolare nuove idee e creare un ampio consenso, imprimendo nuovo slancio alla comunità dell'Asia-Pacifico e alla crescita globale.
I partecipanti stanno discutendo del nuovo panorama economico dell'Asia-Pacifico e delle opportunità di cooperazione, con sessioni dedicate a sette sottotemi: elaborare un nuovo piano d'azione per la connettività, creare un ecosistema aperto e inclusivo per l'innovazione nell'intelligenza artificiale, definire un nuovo paradigma per lo sviluppo sostenibile nell'Asia-Pacifico, promuovere l'Area di libero scambio dell'Asia-Pacifico, esplorare nuovi percorsi per la cooperazione nell'economia digitale, la Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao e le opportunità di sviluppo nell'Asia-Pacifico, nonchè promuovere una trasformazione digitale e verde sinergica.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/cina-in-duemila-al-vertice-dei-ceo-della-cooperazione-economica-asia-pacifico/
Verificato il: 17 novembre 2026