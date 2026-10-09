La Cgil di Caltanissetta invita i sindaci alla mobilitazione del 17 ottobre a Roma contro carovita, bassi salari e precarietà.

Caltanissetta - La Cgil di Caltanissetta aderirà alla mobilitazione nazionale de La Via Maestra, in programma il 17 ottobre a Roma, contro il carovita, i bassi salari e la precarietà del lavoro.

La segretaria generale Rosanna Moncada annuncia di aver scritto ai sindaci del territorio per invitarli a partecipare alla manifestazione e portare nella capitale le istanze delle comunità locali. Al centro della protesta anche la difesa del welfare pubblico, la riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali e il contrasto all'autonomia differenziata.