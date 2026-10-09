Cgil Caltanissetta, appello ai sindaci per la mobilitazione del 17 ottobre
La Cgil di Caltanissetta invita i sindaci alla mobilitazione del 17 ottobre a Roma contro carovita, bassi salari e precarietà.
A cura di Vincenzo Di Dio
09 ottobre 2026 13:07
Caltanissetta - La Cgil di Caltanissetta aderirà alla mobilitazione nazionale de La Via Maestra, in programma il 17 ottobre a Roma, contro il carovita, i bassi salari e la precarietà del lavoro.
La segretaria generale Rosanna Moncada annuncia di aver scritto ai sindaci del territorio per invitarli a partecipare alla manifestazione e portare nella capitale le istanze delle comunità locali. Al centro della protesta anche la difesa del welfare pubblico, la riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali e il contrasto all'autonomia differenziata.