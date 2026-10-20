Il sindacato chiede infrastrutture sicure, collegamenti efficienti e un piano per la mobilità in Sicilia.

Caltanissetta - La Cgil di Caltanissetta aderisce alla mobilitazione per il diritto alla mobilità promossa dalla Cgil Sicilia, insieme alle categorie Fillea e Filt, in programma mercoledì 21 ottobre. La protesta punta a richiamare l'attenzione sulle criticità della rete infrastrutturale siciliana e sui disagi che penalizzano lavoratori, pendolari e cittadini.

La manifestazione prevede due carovane, in partenza alle 9 dai caselli autostradali di Catania e Messina, che si ricongiungeranno alle 10 nell'area di servizio di Calatabiano.

Secondo la Cgil di Caltanissetta, le limitazioni alla velocità previste su diversi tratti delle autostrade A18 e A20 per ragioni di sicurezza si inseriscono in un quadro di ritardi nella manutenzione e nell'ammodernamento delle infrastrutture. Una situazione che coinvolge anche le aree interne dell'Isola, penalizzate da strade provinciali dissestate e collegamenti ferroviari in difficoltà.

La segretaria generale della Cgil di Caltanissetta, Rosanna Moncada, sottolinea la necessità di un piano strategico per la mobilità che coinvolga autostrade, viabilità provinciale e ferrovie, superando i rimpalli di responsabilità tra Regione, Governo ed enti gestori.

La mobilitazione rivendica il diritto di cittadini e lavoratori a spostarsi in sicurezza, con tempi di percorrenza dignitosi e collegamenti adeguati alle esigenze del territorio.