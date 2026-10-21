"Centrodestra locale? Mpa fin dall'inizio ha scelto Di Stefano", Caci: "Pronti ad appoggiarlo per ricandidatura"

Caci mette un altro punto e lo fa in prospettiva

Gela. Il richiamo è partito da aree locali del centrodestra cittadino, in primis quella di Forza Italia. Il segretario azzurro Vincenzo Cirignotta ha parlato di un percorso per costruire l'alternativa all'amministrazione del sindaco Terenziano Di Stefano, senza escludere che possa prendere forma anche insieme a Mpa e Sud chiama nord, da due anni alleati del primo cittadino. Una mossa, quella del forzista, arrivata mentre giungevano le sirene del patto nazionale tra Cateno De Luca, leader di Sud chiama nord, e il premier Giorgia Meloni. "Ci può stare e penso che questo tipo di appelli aumenteranno in prossimità delle prossime scadenze elettorali - spiega Rosario Caci portavoce cittadino e nel coordinamento provinciale Mpa - per quanto ci riguarda, la scelta l'abbiamo fatta, fin dal primo istante, due anni fa, decidendo di sostenere il sindaco Terenziano Di Stefano e la sua coalizione. A oggi, non riscontriamo nessuna ragione per pensare a soluzioni diverse. I risultati ci sono e ci soddisfano". Caci mette un altro punto e lo fa in prospettiva. "L'Mpa, in città, se il lavoro svolto dall'amministrazione comunale proseguirà secondo quelli che sono i canoni attuali, e non vedo ragioni per le quali non dovrebbe andare avanti così - sottolinea - appoggerà la ricandidatura del sindaco Di Stefano". Il coordinatore lombardiano non fa una piega, neanche politica, nonostante in questi due anni qualche montagna russa gli autonomisti l'hanno dovuta affrontare, almeno nel rapporto con gli alleati di area progressista. Il filo diretto con il sindaco sembra però prevalere su tutto. L'Mpa, non da ora, punta molto sull'assessore Valeria Caci e ha ottenuto il sì, lo scorso anno, del consigliere comunale Lucia Lupo. "L'assessore Caci ha la piena fiducia del partito e non potrebbe essere altrimenti - dice inoltre il portavoce cittadino - lo abbiamo ribadito nel corso della recente riunione di maggioranza. È giusto che il sindaco chieda un impegno ancora ulteriore da parte di tutti ma noi non dubitiamo affatto non solo dell'impegno ma anche dei risultati ottenuti dal nostro assessore". Le voci che si sono concentrate intorno ai deluchiani sono praticamente analoghe a quelle che iniziarono a montare dopo l'accordo di federazione, su base nazionale, tra Mpa e Forza Italia. "Posso comprendere bene questa situazione - conclude Caci - fa bene il gruppo locale di Sud chiama nord ad andare avanti nel progetto amministrativo che ha sposato fin dall'inizio". A stretto giro, i lombardiani saranno a confronto nel corso di un'assemblea cittadina.