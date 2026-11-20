L'appello Centro storico, residenti via Matrice: "Si apra confronto per un piano di riqualificazione"

La richiesta di un progetto di riqualificazione

Gela. Ridare dignità e decoro al cuore antico della città, partendo dai suoi scorci più caratteristici ma anche più trascurati. È questa la richiesta chiara e unanime che arriva dai residenti di via Matrice, i quali tornano ad accendere i riflettori sulle condizioni di degrado e abbandono in cui versano i cortili e le piazzette della zona, a pochi passi da quello che dovrebbe essere il "salotto buono" del centro storico gelese.

Secondo quanto segnalato dagli abitanti del quartiere, negli anni si sono susseguite diverse amministrazioni comunali senza che venisse mai messo in campo un piano organico di recupero e valorizzazione di queste aree. Spazi ricchi di storia e potenzialità, ma lasciati a se stessi, privi della necessaria manutenzione e dimenticati dai grandi progetti di rigenerazione urbana. Un immobilismo che, a detta dei cittadini, ha alimentato troppe promesse rimaste puntualmente sulla carta. Per invertire finalmente la rotta, i residenti rivolgono un appello diretto all’assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio e agli uffici del settore tecnico del Comune. La richiesta è quella di avviare uno studio e predisporre un progetto concreto finalizzato alla riqualificazione strutturale ed estetica dei cortili e delle piazze che gravitano attorno a via Matrice, restituendo sicurezza stradale, decoro e vivibilità a chi abita il rione ogni giorno. Ma la proposta dei cittadini va oltre il semplice intervento tecnico e guarda al metodo di governo del territorio: i residenti auspicano infatti che l'assessorato voglia aprire un tavolo di democrazia partecipata, coinvolgendo direttamente chi vive il quartiere nella definizione delle priorità e delle soluzioni progettuali. Un confronto diretto tra istituzioni e cittadinanza che permetterebbe di calibrare gli interventi sulle reali esigenze della comunità. Parallelamente, l’appello dei residenti chiama in causa anche il presidente dell'Area urbana, affinché si faccia parte attiva nel raccogliere queste istanze e nel sollecitare l'amministrazione comunale. L’obiettivo è fare in modo che le denunce e le segnalazioni accumulate nel tempo non cadano più nel vuoto, trasformando finalmente l’ascolto in atti concreti per la rinascita del centro storico, che spesso presenta difficoltà stradali e zone al buio a causa della scarsa illuminazione.