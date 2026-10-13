Cascino, "più manutenzioni per evitare casi come quello del palo di via Parioli"

L'esponente del gruppo civico di centrodestra nota un disallineamento tra l'attenzione che viene posta su aree come il lungomare Federico II di Svevia e il centro storico e i pochi interventi in altri quartieri

Gela. Una manutenzione urbana più capillare per evitare casi come quello di ieri, in via Parioli, con un palo dell'illuminazione finito in strada, contro le auto parcheggiate. Il segretario di "Gela nova" Vincenzo Cascino richiama l'esigenza di interventi maggiori. "Il palo dell’illuminazione caduto sulle auto in via Parioli, fortunatamente senza conseguenze per le persone, richiama l’attenzione sulla sicurezza degli spazi pubblici. Via Parioli è soltanto un esempio. Comprendiamo le tante criticità di tutta la città ma è inammissibile e inaccettabile aspettare il morto per intervenire. La manutenzione deve essere programmata prima che accada una tragedia. Gela dispone della Ghelas Multiservizi, società comunale che si occupa anche di illuminazione pubblica, manutenzione e verde pubblico. Occorre organizzare controlli e interventi costanti, estesi a tutta la città, se sì fa un giro per la città si possono vedere tanti pali di illuminazione che alla base sono arrugginiti e non vengono sostituiti oppure succede che alcuni pali andati in malora sono stati rimossi e mai sostituiti", spiega Cascino. L'esponente del gruppo civico di centrodestra nota un disallineamento tra l'attenzione che viene posta su aree come il lungomare Federico II di Svevia e il centro storico e i pochi interventi in altri quartieri. "Non possiamo accettare quartieri di serie A e di serie B. Tutti i cittadini hanno diritto alla stessa attenzione. Oggi, per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Domani potrebbe esserci un esito diverso: bisogna intervenire prima", conclude.