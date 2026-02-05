Carnvale inclusivo alla coop Gaia

Colori, maschere e allegria per i bambini affetti dallo spettro autistico e per le loro famiglie.

Gela. Una festa pensata su misura per i bambini affetti dallo spettro autistico e per le loro famiglie, con l’obiettivo di rendere il Carnevale un momento di gioia realmente accessibile a tutti. L’iniziativa, organizzata dalle operatrici del centro Nuove Parole (che espletano il servizio ASP ed educative domiciliari), ha posto grande attenzione a ogni dettaglio, dimostrando quanto l’inclusione possa diventare un’esperienza concreta e autentica.

La musica era a basso volume, gli spazi ampi e curati, e sono stati realizzati laboratori creativi che hanno permesso a tutti i partecipanti di prendere parte alle attività secondo i propri tempi e le proprie modalità. Un contesto sereno, rispettoso e accogliente, pensato per far sentire ogni bambino a proprio agio.

Grande l’emozione anche da parte degli operatori, che hanno potuto condividere con i bambini momenti di tranquillità, gioco e relazione. La festa si è conclusa con una merenda inclusiva e un momento di saluto semplice ma ricco di significato.

Un Carnevale diverso, forse più silenzioso, ma profondamente ricco di condivisione, autenticità e rispetto. Un esempio concreto di inclusione, non come parola astratta, ma come gesto quotidiano fatto di attenzione, cura e sensibilità.