Motori Carfì secondo di categoria alla Salita dei Monti Iblei

Problemi all'elettronica del cambio hanno condizionato il weekend del pilota gelese sulla Radical Suzuki, chiuso con il 17° posto assoluto.

Gela. Fine settimana motoristico complicato ma concluso in zona podio per il pilota gelese Gianni Carfì, impegnato nella 69ª edizione della Salita dei Monti Iblei al volante della sua Radical motorizzata Suzuki. Il portacolori gelese ha archiviato la gara con il secondo posto di categoria e il diciassettesimo posto assoluto. La prestazione è stata fortemente influenzata da problemi all'elettronica del cambio, emersi già durante la fase delle prove e proseguiti fino alla giornata di gara, limitando il potenziale della vettura lungo il percorso ibleo. «La mia prestazione è stata buona in generale – commenta Gianni Carfì -, ma non in linea con le mie aspettative. Sono stato rallentato da problemi all'elettronica del cambio che non mi hanno consentito di partire per la seconda manche di prove. Domenica – aggiunge il pilota del Motor team Nisseno - con tanta caparbietà, ho cercato di porre rimedio al problema, ma non sono riuscito a risolverlo. Alla fine mi sono dovuto accontentare di un buon secondo posto di gruppo e del diciassettesimo assoluto. Era nelle mie possibilità andare più forte – conclude Carfì -, ma queste sono le gare. Nonostante gli inconvenienti tecnici, il pilota gelese è riuscito a portare a termine la competizione raccogliendo un risultato utile, pur con il rammarico di non aver potuto esprimere appieno il potenziale della Radical Suzuki.