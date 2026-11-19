La diatriba Cantieri, Di Benedetto e Irti: "Di Dio non cerchi visibilità, pensi ai ritardi accumulati"

I due consiglieri di centrodestra, adesso, accusano Di Dio di "cercare visibilità"

Gela. La diatriba è principalmente politica e si è innestata sui lavori, finanziati dalla Regione, per le manutenzioni in via del Cotone. Per i consiglieri di Lega e Dc, Antonella Di Benedetto e Armando Irti, i fondi sono stati possibili solo grazie ai loro riferimenti politici in Regione e hanno sostenuto, dopo l'approvazione della variazione di bilancio in consiglio comunale, che l'amministrazione non ha mai fatto nulla per quei lavori. L'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio li ha ripresi, ribadendo invece che, al di là di emendamenti in Regione su singole strade, l'attenzione c'è sull'intera città. I due consiglieri di centrodestra, adesso, accusano Di Dio di "cercare visibilità". Sarebbe Di Dio il responsabile dei ritardi in alcuni cantieri, da quello del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia e fino alle ultime opere finanziate con fondi Pnrr. "L’uscita dell’assessore Luigi di Dio è volta solo a delegittimare coloro i quali hanno seguito tutto l'iter, a partire dall'inserimento del finanziamento per via del Cotone da parte del governo regionale per finire con l'approvazione definitiva in consiglio comunale. Si prende atto della necessità dell’assessore Di Dio di mettersi in mostra, anche facendo da stampella a qualche deputato, che, probabilmente, ha votato il finanziamento ma che non di certo si è interessato sin dall'inizio. Ciò detto, la richiesta di quel finanziamento, insieme al lavoro prodromico necessario al buon esito della procedura, è stato svolto con i nostri riferimenti politici. L’assessore Di Dio - dicono Di Benedetto e Irti - tende da sempre a mettersi in mostra e riesce a farlo solo grazie ai cantieri aperti riferiti ai progetti inclusi nel Pnrr. Se non vi fossero già altri progetti autorizzati da altre legislature, il suo ruolo sarebbe certamente di secondo piano. Ancora, si evince una gestione fallace dei cantieri, e ciò emerge anche dalle proroghe dei termini che ottengono i cantieri per la realizzazione delle opere, da ultime, le proroghe dei termini per la riqualificazione di Montelungo e per i lavori del lungomare. L’assessore Di Dio svolga il suo ruolo in maniera seria e senza darla vinta alle sue smanie di esibizionismo, poiché, progetti Pnrr a parte, con la sua gestione non è stata tappata nemmeno una buca, per non parlare della viabilità cittadina".