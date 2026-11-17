L'invito Campo largo, "assemblea territoriale con tutte le forze": Donegani, "Di Stefano? Ci sia ma senza centrodestra"

Due anni fa, Donegani e Di Stefano, poi diventati rivali alle urne delle comunali, iniziarono un confronto d'area. Potrebbero tornare sotto lo stesso tetto politico, alle regionali, anche se in città non sarà facile far combaciare tutti i pezzi

Gela. A Niscemi, la scorsa settimana, in occasione dell'assemblea provinciale di "Progetto civico Italia", come abbiamo riportato, il campo largo, alternativo al governo regionale del presidente Renato Schifani, sul territorio ha iniziato a mettere i primi tasselli pratici. All'invito del gruppo politico dell'assessore romano Alessandro Onorato, che ha come riferimenti Massimo Arena (è stata lanciata la sua candidatura a sindaco di Niscemi), Annalisa Petitto, Leyla Montagnino e Giacomo Gulizzi, hanno risposto praticamente tutte le forze del campo largo regionale, a partire da "Controcorrente", che ha un patto nazionale con "Progetto civico Italia", e fino ai civici del sindaco gelese Terenziano Di Stefano. Proprio da "Controcorrente", attraverso il dirigente regionale Miguel Donegani, tra i più vicini al leader del movimento Ismaele La Vardera, ormai in pole per la candidatura alla presidenza della Regione, arriva la proposta rivolta a tutti gli alleati dell'alternativa di centrosinistra. "Prepariamo prima possibile un'assemblea territoriale di tutto il campo largo - dice - ci stiamo già lavorando e penso che un incontro si potrà fare entro fine anno e un altro nei primi mesi del 2027. È giusto confrontarsi con tutte le forze che si rivedono nell'alternativa al centrodestra, in quello che definisco campo vero, reale". È soprattutto l'esperienza politica e amministrativa gelese che può dare un sostegno non indifferente sul territorio. Il sindaco Di Stefano, da oltre due anni, dopo la vittoria alle amministrative, governa con partiti di centrosinistra, Pd e M5s, con i suoi civici e con forze che sono più orientate in direzione del centrodestra, Mpa, "Sud chiama nord" e Azione. "Il sindaco e i suoi civici penso abbiano tutto per stare nell'alternativa - continua Donegani - Di Stefano è un sindaco politicamente molto intelligente e noi siamo pronti a supportare ogni esperienza che sia puramente di centrosinistra. Il sindaco Di Stefano lo abbiamo sostenuto alle provinciali di un anno fa, quando in campo c'era un'alleanza puramente di centrosinistra e civica. Spero che possa risolvere prima possibile quelle che secondo me sono incompatibilità politiche evidenti, dato che ancora oggi governa in città con forze di centrodestra, compresi i deluchiani che hanno appena ufficializzato l'adesione del sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro e di altri esponenti di Forza Italia. Per il resto, sono certo che i civici possano stare nel campo largo e fare un contributo importante". Non da ora, per Donegani non ci sono soluzioni diverse da quella di una corsa alla presidenza della Regione di La Vardera. Più di qualche ritrosia nei suoi riguardi pare venire meno e l'attuale parlamentare Ars potrebbe essere il candidato del campo largo. "Lo diciamo da tempo - conclude Donegani - è la vera alternativa al centrodestra. Nel campo largo non ci saranno mai FdI, FI, Lega, Dc, Mpa, "Sud chiama nord" e Azione. Ritengo che il sindaco Di Stefano e i civici debbano stare nel campo largo. Quanto alle scelte e alle modalità, sono aspetti che attengono alle segreterie regionali". Due anni fa, Donegani e Di Stefano, poi diventati rivali alle urne delle comunali, iniziarono un confronto d'area nell'agorà del centrosinistra e dei civici. Poi, i loro percorsi si divisero. Il prossimo anno, con scadenze elettorali di peso, potrebbero tornare sotto lo stesso tetto politico anche se in città non sarà facile far combaciare tutti i pezzi.