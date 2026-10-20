La Filcams Cgil e le federazioni di categoria di Cisl e Uil chiedono un incontro urgente per tutelare undici lavoratori della vigilanza.

Caltanissetta - Undici lavoratori del settore della vigilanza rischiano di rimanere senza occupazione a seguito del cambio di appalto nei cantieri del progetto Empedocle 2, lungo la Strada Statale 640 Agrigento-Caltanissetta.

Al termine dell'incontro con le organizzazioni sindacali, la Sicurtransport, azienda subentrante, ha confermato il riassorbimento di quattro guardie particolari giurate e due operatori fiduciari. Restano invece senza una soluzione occupazionale gli altri undici lavoratori coinvolti nel cambio appalto.

Al confronto non ha partecipato la Foald Service, seconda azienda subentrante. La Filcams Cgil, insieme alle federazioni di categoria di Cisl e Uil, sollecita pertanto un incontro urgente per individuare una soluzione e scongiurare la perdita di posti di lavoro.

Il segretario generale provinciale della Filcams Cgil, Antonio Pulici, ribadisce l'impegno del sindacato, insieme alle federazioni di categoria di Cisl e Uil, affinché venga garantita la continuità occupazionale di tutti i lavoratori coinvolti.