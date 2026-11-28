Cultura Bosco Littorio, il Fai lancia la sfida della rigenerazione

La Delegazione FAI di Caltanissetta promuove una raccolta di rifiuti e una passeggiata nell'area archeologica.

Gela - Guanti e sacchi alla mano, volontari e cittadini questa mattina sono stati impegnati nella pulizia di Bosco Littorio. Un'iniziativa promossa dalla Delegazione FAI di Caltanissetta, in collaborazione con il Parco archeologico di Gela, per richiamare l'attenzione sulla tutela e sulla valorizzazione di un'area di grande interesse storico e naturalistico. All’iniziativa hanno preso parte l’associazione “Gela che cambia” e l’area urbana 1.

La giornata è iniziata con la raccolta dei rifiuti e si è conclusa con una passeggiata all'interno del bosco, accompagnata da storici ed esperti ambientali, per raccontare le caratteristiche del sito e soprattutto le sue potenzialità.

Il FAI rilancia infatti l'idea di trasformare Bosco Littorio in un parco naturalistico e della biodiversità, un grande polmone verde nel cuore della città, capace di accogliere cittadini e visitatori del vicino Museo dei relitti greci e dell'area archeologica.

Un progetto che punta anche a recuperare l'antico Emporio, oggi in stato di abbandono, inserendolo in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio archeologico e ambientale.