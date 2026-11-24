La misura Blitz "White sheep", droga e armi: il cinquantenne Curvà lascia il carcere, è a processo

L'allevatore era recluso ormai da diverso tempo

Gela. La sua posizione processuale è attualmente al vaglio del collegio penale del tribunale, dato che il cinquantenne Crocifisso Curvà venne coinvolto nell'inchiesta “White sheep”, su un presunto giro di droga controllato, secondo gli investigatori, dal suo stesso nucleo familiare. I giudici del collegio hanno però accolto l'istanza difensiva, avanzata dagli avvocati Filippo Di Mauro e Francesco Salsetta, disponendo la revoca della detenzione in carcere. L'imputato torna in libertà ma sarà sottoposto all'obbligo di presentazione e non potrà lasciare la propria abitazione nelle ore serali e notturne. A Curvà, inoltre, vengono mosse contestazioni circa la disponibilità di armi. Per il collegio, sussistono le condizioni per una misura meno gravosa rispetto alla detenzione in carcere. L'allevatore era recluso ormai da diverso tempo. La difesa ha optato per il giudizio davanti al collegio e nel corso della scorsa udienza è stato sentito, come testimone, il figlio Emanuele Curvà, a sua volta detenuto e toccato direttamente dall'indagine. Proprio nei suoi confronti vengono concentrate le accuse più pesanti. Per i pm della procura e i carabinieri, sarebbe stato il giovane a controllare, in larga parte, lo spaccio di droga, principalmente cocaina. Lui stesso ha però escluso che il padre fosse a conoscenza di queste vicende. Sulla base delle dichiarazioni testimoniali, la difesa ha formalizzato la richiesta di revoca della detenzione per il cinquantenne, accolta dai giudici, in attesa della pronuncia sui capi di accusa che gli vengono addebitati.