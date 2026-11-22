Giochi digitali Blackjack, perché con 12 a volte si chiede carta e a volte ci si ferma

Chi ha giocato a sette e mezzo con le carte siciliane conosce bene l’esitazione prima di chiedere un’altra carta. Nel blackjack quel momento arriva spesso quando il giocatore ha 12.

l 21 sembra ancora lontano, eppure basta un dieci per superarlo. Anche un fante, una donna o un re porterebbero il totale a 22 e chiuderebbero subito la mano.

Nella fotografia il giocatore al posto numero due si trova proprio in questa situazione. Ha un fante e un due. Ora immaginiamo di lasciare quelle due carte dove sono e di cambiare soltanto quella scoperta davanti al banco. Con un 3 la strategia di base indica di chiedere carta. Con un 6 indica di fermarsi. Il rischio di pescare una figura è identico nei due esempi. Che cosa cambia, allora? Le possibilità che ha il banco di portare a termine la propria mano.

La tabella blackjack davanti a un 3 o a un 6

Prendiamo un tavolo con sei mazzi in cui il banco deve fermarsi su tutti i 17. Il fante e il due formano un 12 rigido. Significa che nessun asso può cambiare valore e assorbire una carta alta. Per leggere la tabella delle decisioni si parte quindi dalla riga del 12 rigido e la si segue fino alla colonna della carta scoperta del banco. La lettera H indica la richiesta di una carta, la S indica di stare.

Il modo più semplice per capire la differenza è immaginare che la carta coperta del banco sia un dieci. Se la carta scoperta è un 3, il banco ha 13 ed è obbligato a pescare. Può ricevere perfino un 8 e chiudere a 21. Se invece mostra un 6, parte da 16 e deve comunque prendere carta. Stavolta quello stesso 8 lo porterebbe a 24. Persino un 6 sarebbe già troppo.

Naturalmente il giocatore ignora quale sia la carta coperta. Il dieci serve a illustrare due situazioni possibili. La tabella le prende in considerazione insieme a tutte le altre. Chi si ferma a 12 può vincere soltanto se il banco supera 21. Con un 6 scoperto questo accade abbastanza spesso da rendere preferibile l’attesa. Contro un 3, il confronto statistico si sposta a favore della richiesta di una carta.

Quanto pesa davvero la paura del dieci

Si può fare il conto anche senza avere un tavolo davanti. Sei mazzi francesi contengono 312 carte. Quelle che valgono dieci sono 96, contando i dieci e le tre figure di ogni seme. Immaginiamo una distribuzione appena iniziata, con tre sole carte note: il fante, il due e il 3 del banco. Restano 309 carte sconosciute, di cui 95 farebbero sballare il giocatore al primo pescaggio. La probabilità è circa il 30,7%.

Sostituendo il 3 del banco con un 6, il conto rimane esattamente lo stesso. È qui che l’intuizione può ingannare. Chi si concentra soltanto sulla paura di pescare un re vede due mani identiche. Chi guarda anche la carta del banco capisce quanto sia diverso il valore di restare a 12.

C’è un ultimo dettaglio che nessuna tabella può risolvere. Il giocatore può chiedere carta contro il 3, ricevere una donna e perdere subito. A carte scoperte viene spontaneo pensare che avrebbe dovuto fermarsi. Ma quella donna, al momento della scelta, era ancora nel mazzo. Lo schema confronta ciò che accade in media a partire dalle informazioni disponibili in quel momento. La carta successiva resta sconosciuta.

18+. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Il Numero Verde Nazionale Dipendenze dell’Istituto Superiore di Sanità risponde gratuitamente all’800 940 789.