Centrodestra "Bilancio? Tempi sono stati brevi", Di Benedetto: "In città ancora tanti problemi, Scerra? Valore aggiunto"

Non dimentica le prospettive politiche e amministrative che nel 2024, alle urne per le comunali, la portarono a sostenere “Alleanza per Gela”

Gela. Il centrodestra d'opposizione, a Palazzo di Città, è un fronte che cerca di costruire un'alternativa al governo locale del sindaco Terenziano Di Stefano, partendo dall'attività istituzionale. Il dialogo tra i consiglieri d'area e le segreterie dei partiti di riferimento non sempre ha dato esito ma l'obiettivo rimane quello di consolidare una coalizione compatta. E' inevitabile che si guardi a ciò che fa l'attuale amministrazione. “Il bilancio stabilmente riequilibrato? Devo dire che i tempi di approvazione non sono stati lunghi nel lavoro svolto in municipio e poi trasmesso, per la decisione, al ministero – dice il consigliere comunale della Lega Antonella Di Benedetto – però, secondo me, l'amministrazione comunale ha sbagliato nel far credere, già a dicembre dello scorso anno, quando il consiglio comunale approvò lo strumento finanziario, che praticamente il dissesto era stato superato o quasi. Ci vorrà ancora del tempo, non prima di fine 2027, ritengo. Il lavoro da fare c'è e devo dire che anche grazie al centrodestra e ai nostri riferimenti nazionali è stato possibile arrivare alla recente decisione della Cosfel che ha approvato il bilancio stabilmente riequilibrato”. Di Benedetto non muta linea e non nega che la collaborazione istituzionale, per la città, può starci. “Questo però non significa che tutto stia andando bene – continua – sul fronte del decoro c'è ancora tanto da migliorare. Purtroppo, noto che quando muoviamo critiche all'operato dell'amministrazione comunale vengono fuori reazioni che non mi piacciono. E' chiaro che il sindaco e i suoi assessori, su alcuni temi, hanno una specie di dente avvelenato. Noi, però, andiamo avanti e a breve presenterò altre interrogazioni in materia di decoro urbano e non solo”. L'esponente della Lega era presente al tavolo del centrodestra locale, che qualche mese fa è servito a mettere le basi per un dialogo maggiore tra alleati. “Sicuramente, nel tempo, l'unità del centrodestra locale è mancata – aggiunge – però, esiste ed è netta a livello nazionale e regionale. Non vedo perché debba mancare in città. Bisogna lavorare anche in questa direzione, altrimenti tutto diventa più difficile”. Il suo nome, più volte, è stato accostato alle scelte che i leghisti faranno in vista delle regionali del prossimo anno. “In politica, quando i nomi di potenziali candidati escono pubblicamente ben prima delle scadenze previste, è solo perché si cerca di bruciarli in anticipo – sottolinea il consigliere – sicuramente, continuo ad avere interlocuzioni quasi quotidiane con l'assessore regionale Luca Sammartino e con il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. Nelle prossime settimane, la Lega darà comunicazioni importanti per la Sicilia”. Il consigliere, che un anno fa lasciò la sua posizione da indipendente per abbracciare il progetto della Lega, non dimentica le prospettive politiche e amministrative che nel 2024, alle urne per le comunali, la portarono a sostenere “Alleanza per Gela” e la candidatura a sindaco di Salvatore Scerra. “Scerra? Per me, indipendentemente dalla sua collocazione, può sempre essere un valore aggiunto – conclude – sa fare politica ed è presente nella città. Ha fatto le sue scelte che io rispetto”.