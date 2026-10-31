I conti Bilancio riequilibrato, il sì della Cosfel: si attende decreto ufficiale, poi atti finanziari in consiglio

Nelle ultime due settimane c'è stata l'accelerazione. Da lunedì, potrebbero giungere nuovi segnali ufficiali da Roma

Gela. Come abbiamo riferito ieri, a Palazzo di Città manca solo l'ufficialità, con il decreto ministeriale che dovrà essere notificato, probabilmente entro un mese. Il bilancio stabilmente riequilibrato, però, valutato nella seduta della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, tenutasi giovedì, ha ottenuto esito favorevole. Venne approvato dal consiglio comunale, come dettato dalle procedure per i Comuni in dissesto, a dicembre dello scorso anno e poi fu subito trasmesso al ministero dell'interno per il vaglio conclusivo. Dopo mesi di attesa e una serie di integrazioni richieste dagli uffici romani, nelle ultime due settimane c'è stata l'accelerazione. Con gli ultimi dati richiesti da Roma e trasmessi dagli uffici finanziari del Comune, il bilancio è finito sul tavolo della Commissione che lo ha verificato insieme a quelli di altri Comuni italiani, a loro volta in dissesto. Il sindaco Terenziano Di Stefano, già ieri, in contatto con i referenti degli uffici ministeriali, è apparso molto soddisfatto e fiducioso circa l'esito conclusivo. "Ci sono momenti in cui la fatica sembra non finire mai, in cui il lavoro quotidiano, spesso silenzioso e senza tregua, mette alla prova ogni certezza. Poi arriva un’alba nuova e tutto acquista un senso", ha scritto sui social, pur rimanendo generico. L'attesa è appunto per l'ufficialità del si allo strumento finanziario, al quale proprio il primo cittadino, mantenendo la delega finanziaria, ha lavorato in prima persona insieme al settore bilancio comunale, ai dirigenti e ai consulenti, in un contesto organizzativo sicuramente non semplice. Sulla base dei dati tecnici, nel periodo 2022-2025 l'avanzo comunale tocca quota dieci milioni di euro, senza l'impiego dei fondi delle royalties estrattive. Dopo la notifica ufficiale del decreto ministeriale, scatteranno ulteriori termini per l'approvazione dei consuntivi fino al 2025 e dei bilanci 2026-2028. Sono tutti passaggi necessari nel percorso di superamento del dissesto, nell'arco di un triennio, come posto dall'amministrazione comunale fin dall'insediamento. Da lunedì, potrebbero giungere nuovi segnali ufficiali da Roma.