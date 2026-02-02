Bilancio, "non ci sono criticità su integrazioni da inoltrare": confronto con revisori

Verranno inoltre approvate due delibere di giunta

Gela. Non emergono criticità nella disamina degli atti da inoltrare, entro il 16 febbraio, agli uffici ministeriali, che sul finire dello scorso anno hanno richiesto integrazioni nella disamina del bilancio stabilmente riequilibrato. La scorsa settimana, in municipio, il sindaco Terenziano Di Stefano ha voluto fare una ricognizione, insieme a tecnici e dirigenti. Nei prossimi giorni, invece, è previsto un raffronto diretto con i revisori dei conti, che avevano già dato parere favorevole al bilancio, poi approvato dal consiglio comunale e successivamente trasmesso al ministero dell'interno, che ha l'ultima parola, rispetto ai Comuni in dissesto. "Ho chiesto espressamente, durante la riunione, se fossero emerse criticità particolari - dice il sindaco che ha la delega al bilancio - è stato escluso che ci siamo difficoltà". L'ultima verifica verrà condotta poco prima della trasmissione di tutte le integrazioni, così da avere il pieno ragguaglio su ciò che il ministero andrà a valutare. Verranno inoltre approvate due delibere di giunta, sempre per andare incontro alle richieste romane, rispetto a tutte le misure messe in campo per il risanamento dell'ente comunale, che l'amministrazione vuole chiudere ben prima dei cinque anni.