Bezzecchi precede Marc Marquez nella Practice di MotoGp a Misano

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) - Marco Bezzecchi è il più veloce nella Practice al Gran Premio di San Marino, appuntamento valido per il Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese dell'Aprilia gira in 1'30"...

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) - Marco Bezzecchi è il più veloce nella Practice al Gran Premio di San Marino, appuntamento valido per il Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese dell'Aprilia gira in 1'30"144, precedendo la Ducati di Marc Marquez (+0"103) e la Ducati Gresini di Alex Marquez (+0"185), rispettivamente secondo e terzo. Seguono le due Ducati VR46 di Franco Morbidelli (+0"241) e Fabio Di Giannantonio (+0"271). Decimo e qualificato in Q2 anche il leader della classifica Jorge Martin, che con la sua Aprilia è distante 0"546 dal compagno di squadra Bezzecchi. La Ducati di Pecco Bagnaia si ferma invece al 19° posto (+1"315). La MotoGp torna in pista domani con prove libere 2, qualifiche e Sprint.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).