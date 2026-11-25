La giornata "Basta violenze e femminicidi", Ugl: "Occorre parità di genere vera anche sul lavoro"

"Non è possibile che ancora oggi, le cronache quotidiane siano segnate da femminicidi e azioni violente a danno delle donne. Noi ci opporremo in qualsiasi sede e nei luoghi di lavoro, fino a costituirci parte civile nei procedimenti penali", dice Alario

Gela. “La violenza di genere che prende di mira le donne, tra le mura domestiche, in luoghi pubblici ma anche sul lavoro, non può essere accettata come uno status quo. La parità di genere, la prevenzione e la ferma condanna di ogni atto di violenza contro le donne, devono essere punti fondamentali in ogni ambito, a partire da quello sindacale”. Lo dice il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. “Non c'è solo una violenza esplicita, fatta di angherie, minacce e soprusi fisici, che spesso portano a conseguenze terribili come i femminicidi – aggiunge Alario – c'è pure una violenza fatta di subalternità nei luoghi di lavoro, sul fronte salariale, rispetto ai diritti da riconoscere. Ancora oggi, non si può parlare di una parità effettiva, dato che tante donne devono sostenere stipendi inferiori ai loro colleghi uomini e si vedono precluse possibilità importanti. Come organizzazione sindacale diciamo no alle diseguaglianze e siamo sempre più convinti che si debba partire dal basso, dalle scuole, dai luoghi di lavoro, dai contesti familiari. Non è possibile che ancora oggi, le cronache quasi quotidiane siano segnate da femminicidi e azioni violente a danno delle donne. Noi ci opporremo in qualsiasi sede e nei luoghi di lavoro, fino a costituirci parte civile nei procedimenti penali, qualora ne ricorrano le condizioni giuridiche”.