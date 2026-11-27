Ospedale Bambini con diabete, dopo una lunga attesa in ospedale il servizio di supporto psicologico

Il servizio per i bambini affetti da diabete, come spiega il presidente della commissione consiliare sanità Floriana Cascio

Gela. Lunedì prossimo, è fissato il tavolo tecnico indetto dal management Asp per valutare le gravi carenze del pronto soccorso dell'ospedale “Vittorio Emanuele”. Nell'attesa del vertice, mentre in settimana il management dell'Azienda sanitaria non si è presentato alla riunione dell'osservatorio permanente convocata dal sindaco Terenziano Di Stefano, la stessa Asp dà seguito a uno dei tanti punti non ancora definiti, quello del supporto psicologico per i bambini pazienti diabetici. “Apprendo con grande soddisfazione che il mio intervento al tavolo dell’osservatorio sanità, seguito dalla pec inviata dalla commissione consiliare sanità all’Asp, condivisa con le associazioni “Ade” e “Diabete tre”, ha sortito gli effetti sperati. Già da lunedì – dice il presidente della commissione Floriana Cascio - le psicologhe saranno operative nella casa di comunità attigua all'ospedale. Ringrazio i vertici dell’Asp di Caltanissetta per la sensibilità dimostrata e per aver accolto con tempestività questa importante richiesta del territorio”.