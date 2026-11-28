SERIE B2 FEMMINILE Aura Volley Terrasini-Nuova Città di Gela, quarto sigillo nel mirino per le giallorosse

Match dal limitato margine di errore in cui Giulia De Luca e compagne sono chiamate a gettare il cuore oltre l'ostacolo per sbancare anche la tana del Terrasini.

Gela. L'Ecorigen Nuova Città di Gela viaggia in direzione Palermo: oggi alle 18:30, il PalaMelina aprirà le porte in occasione del match tra Aura Volley Terrasini e le giallorosse. Reduce da tre convincenti successi consecutivi, la formazione di Gianluca Aceto è definitivamente rientrata in carreggiata, e i cinque punti di distacco dalla capolista Melilli ne sono la prova.

Nell'impianto palermitano, le gelesi dovranno vedersela con la sesta forza del girone, attardata di una sola lunghezza rispetto alle giallorosse. Match dal limitato margine di errore in cui Giulia De Luca e compagne sono chiamate a gettare il cuore oltre l'ostacolo per sbancare anche la tana del Terrasini.