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"Aumenti orari solo per il Consorzio di bonifica di Agrigento", Flai: "Danno per Gela e Caltanissetta"

Il segretario provinciale della Flai-Cgil Giuseppe Randazzo richiama la scelta commissariale, su richiesta del direttore generale, di aumentare il monte orario solo ai dipendenti del Consorzio di Agrigento

A cura di Redazione Redazione
09 settembre 2026 11:47
"Aumenti orari solo per il Consorzio di bonifica di Agrigento", Flai: "Danno per Gela e Caltanissetta" - Lavoratori del Consorzio locale
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Gela. "Una scelta unilaterale del commissario che danneggia i lavoratori del Consorzio di bonifica di Gela e Caltanissetta". Il segretario provinciale della Flai-Cgil Giuseppe Randazzo richiama la scelta commissariale, su richiesta del direttore generale, di aumentare il monte orario solo ai dipendenti del Consorzio di Agrigento. "Con delibera, tra l’altro retroattiva, a firma del commissario straordinario, su proposta del direttore generale, si concede l’aumento delle ore lavorative ad alcuni dipendenti del Consorzio di bonifica di Agrigento. La Flai-Cgil condanna senza riserve la decisione di escludere, ancora una volta, i lavoratori dei Consorzi di bonifica di Gela e Caltanissetta. Una decisione grave, ingiusta e irresponsabile, che introduce una discriminazione territoriale intollerabile all’interno dello stesso Consorzio, in assenza, tra l’altro, di criteri oggettivi e trasparenti. I lavoratori di Gela e Caltanissetta assicurano ogni giorno servizi essenziali per l’agricoltura, la gestione delle risorse idriche e la manutenzione del territorio, operando spesso in condizioni difficili e con organici insufficienti. Escluderli significa mortificare il loro lavoro, ignorare i loro diritti e penalizzare territori già gravemente svantaggiati. Consideriamo inaccettabile qualsiasi decisione unilaterale che produce disparità tra dipendenti dello stesso ente. Il commissario straordinario e il direttore generale non possono sottrarsi alle proprie responsabilità né nascondersi dietro motivazioni generiche o procedure amministrative. Chiediamo l’immediata estensione dell’aumento delle ore alle lavoratrici e ai lavoratori di Gela e Caltanissetta che si trovano nelle stesse condizioni dei colleghi del Consorzio di bonifica di Agrigento", fa sapere Randazzo. Il sindacato è pronto a iniziative di protesta. "In mancanza di risposte immediate e concrete, la Flai-Cgil proclamerà tutte le iniziative di mobilitazione necessarie, compreso lo stato di agitazione del personale, e attiverà ogni percorso sindacale e istituzionale utile a contrastare questa evidente disparità di trattamento. Il lavoro svolto nei comprensori di Gela e Caltanissetta ha lo stesso valore, comporta le stesse responsabilità e merita lo stesso riconoscimento. Non accetteremo discriminazioni e favoritismi. Se non verrà ripristinata immediatamente la parità di trattamento, saranno il commissario straordinario e il direttore generale a dover rispondere delle conseguenze delle loro scelte", conclude Randazzo.

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