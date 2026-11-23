Il caso Asp assente a vertice, "in ospedale manca tutto": sindaco, "riconvoco manager, poi in prefettura"

Per "Controcorrente", l'osservatorio va portato in assessorato regionale. I cinquestelle presenteranno emendamento all'Ars per un nuovo ospedale che sia dea di secondo livello

Gela. La parte politica, l'amministrazione comunale e le rappresentanze sindacali hanno risposto alla convocazione odierna dell'osservatorio permanente sulla sanità cittadina. Assente, invece, il management Asp, regolarmente invitato. Una cosa rimane chiara, l'ospedale Vittorio Emanuele è in difficoltà enorme. "Nel nostro nosocomio non ci sono spesso neanche i minimi, ovvero un primario e quattro aiuti, ormai da anni", ha detto Rino Ferraro della Cimo Fesmed. Per la Uil-Fp, con Giuseppe Di Fede, la situazione attuale "è dovuta alla riforma Russo che ha reso il Vittorio Emanuele uno spoke e non un hub, senza tutti i servizi relativi". Da "Controcorrente", come riferito dal dirigente regionale Miguel Donegani, la vicenda della sanità cittadina va portata davanti all'assessore regionale, "convochiamo l'osservatorio presso l'assessorato regionale". I cinquestelle, come ha indicato il parlamentare regionale Nuccio Di Paola, sono pronti a portare all'Ars, in fase di discussione della legge finanziaria, un emendamento per rendere il nuovo ospedale, che il governo regionale ha confermato, una struttura dea di secondo livello, quindi comprensoriale. "Andare a un tavolo con l'assessore regionale, del quale si sono chieste le dimissioni - ha aggiunto Di Paola - ha poco senso". Una linea che viene condivisa dall'assessore Filippo Franzone. "Avere un ospedale uguale al Vittorio Emanuele, ma a molta più distanza, non serve a nulla - ha sottolineato - non è vero che questa amministrazione non voglia il confronto con Asp. Purtroppo, prendiamo atto che anche oggi il management è assente. Prima di tutto, va rafforzato ciò che abbiamo". Il segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Cirignotta ha rilanciato la proposta di un tavolo specifico sul pronto soccorso, allo scopo di individuare soluzioni per il rafforzamento che a oggi non c'è stato. Fp-Cgil e Cisl-Fp hanno ribadito però che l'assenza di Asp, "che deve dare risposte", è pesante. "La situazione attuale è frutto di vent'anni di gestione non ottimale - ha detto Santo Figura della Uil - il nosocomio può essere attrattivo solo se si attivano servizi. Fare attacchi all'attuale management è fine a se' stesso. Con la guerra ad Asp non si arriva a nulla". I dem, attraverso il segretario cittadino Giuseppe Arancio, hanno insistito sulla necessità di vigilare pure sui fondi Pnrr che erano destinati al potenziamento dei sistemi destinati alle strutture cittadine. "La tutela della sanità pubblica è fondamentale, le guerre non fanno bene a nessuno - ha precisato Ferraro - l'Utin che non è stata aperta è un'altra incongruenza". Ancora una volta, l'assenza di servizi porta a concentrare l'utenza locale in altri ospedali di città più piccole, da Caltagirone a Vittoria. "Anche oggi Asp ha fatto una scelta, non presentandosi all'osservatorio - ha spiegato il senatore Pietro Lorefice - per me, gli assenti hanno sempre torto. A noi, serve una fotografia reparto per reparto della situazione dell'ospedale. Non è una guerra. Ci prendono in giro. Io non mi fermo e preparerò un fascicolo anche per Corte dei Conti e procura". Da Asp, con una nota ufficiale, hanno fatto sapere che la direzione generale non partecipa "a organismi non previsti dalla legge". Sulla valutazione, caso per caso, della situazione dei reparti è ritornata il presidente della commissione sanità Floriana Cascio. Sulla necessità di spostare l'attenzione sul fronte regionale è intervenuto il presidente del partito comunista Salvatore D'Arma. Dalla segreteria provinciale della Fp-Cgil, con Alessandro La Marca, la gestione di Asp è stata bollata come "fallimentare". Il consigliere dem Antonio Cuvato ha richiamato il trasferimento di personale dal "Vittorio Emanuele" verso altri ospedali e case di comunità sul territorio. "L'osservatorio è stato istituito con un provvedimento del sindaco in materia di sanità - ha riferito il primo cittadino Di Stefano - farò un'altra nota ad Asp, invitando il direttore generale o un suo delegato. Quest'assenza di oggi mi sembra uno sgarbo. Riconvochero' l'osservatorio entro dieci giorni. Se non ci sarà risposta da Asp richiederò l'intervento del prefetto".