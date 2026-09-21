Anziana aggredita con un coltello a Caposoprano, perizia sull'arrestato per accertarne lo stato psichico

All'identificazione si è giunti attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona che hanno ripreso la dinamica dell'aggressione

Gela. Una perizia per accertare le condizioni psichiche del quarantaduenne che la scorsa settimana è stato arrestato dagli agenti di polizia, con l'accusa di tentato omicidio. E' ritenuto responsabile di aver aggredito un'anziana, in pieno giorno, in via Cicerone. L'avrebbe afferrata e gettata a terra, nel tentativo poi di colpirla con un coltello alla gola. Si è poi allontanato. Il gip del tribunale, d'ufficio, ha disposto l'accertamento. Il quarantaduenne, che già per un lungo periodo di tempo era stato collocato in strutture specialistiche, è attualmente detenuto a Palermo. Sentito dal gip, per l'interrogatorio, non ha fornito una versione lucida di quanto accaduto, in molti casi preferendo non rispondere, assistito dall'avvocato Carmelo Brentino. Secondo la procura e i poliziotti che lo hanno arrestato, voleva uccidere. All'identificazione si è giunti attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona che hanno ripreso la dinamica dell'aggressione. La donna presa di mira ha subito un forte stato di shock oltre alle conseguenze fisiche.