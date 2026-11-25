Ampia partecipazione dei sindaci siciliani all’Assemblea nazionale Anci a Verona

Alla presenza dell'assessore regionale alle Autonomie locali Francesca Garigliano, i vertici dell'associazione dei Comuni siciliani hanno rivendicato l'aumento del Fondo delle autonomie locali

VERONA (ITALPRESS) – Tracciare il bilancio delle risorse ottenute dalla Regione e rilanciare la sfida sull’equità dei trasferimenti nazionali. Grande partecipazione dei sindaci siciliani, guidati dal presidente Paolo Amenta e dal segretario generale di Anci Sicilia, Mario Emanuele Alvano, stamattina a Veronafiere, in occasione dell’apertura della 43esima Assemblea nazionale Anci.

Alla presenza dell’assessore regionale alle Autonomie locali Francesca Garigliano, i vertici dell’associazione dei Comuni siciliani hanno rivendicato l’aumento del Fondo delle autonomie locali – che punta ai 400 milioni annui per il 2027-2029 – chiedendo nuovi criteri di riparto per superare le disuguaglianze tra i Comuni. La tre giorni nazionale, dal titolo “Cara Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica”, riunisce sindaci e amministratori locali provenienti da tutta Italia, insieme ai rappresentanti delle principali istituzioni del Paese, per confrontarsi sulle sfide che attendono i Comuni e sul futuro delle autonomie locali.

La sfida è quindi attrarre nuove candidature e formare professionisti specializzati. Per questo la Conferenza delle Regioni ha portato il tema tra i ragazzi a Job&Orienta 2026, alla Fiera di Verona, con l’incontro “Lavorare con le dipendenze: quali professioni, quali competenze” realizzato in collaborazione con il Dipartimento per le politiche contro la droga e le altre dipendenze. “I servizi per le dipendenze sono un presidio di salute pubblica che accompagna le persone dalla prevenzione al reinserimento. Oggi siamo chiamati a rispondere a bisogni nuovi e sempre più complessi, soprattutto tra i giovani: per questo servono équipe multidisciplinari e interventi precoci. Le nuove assunzioni sono un passo importante in questa direzione”, sottolinea Sonia Salvini, coordinatrice Area Dipendenze della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni.

“Quando si pensa alle professioni sanitarie, si pensa soprattutto agli ospedali. Ma la sanità offre molte altre opportunità, anche poco conosciute, come quelle nei servizi per le dipendenze, dove professionalità diverse lavorano insieme per accompagnare le persone in percorsi di cura e recupero. I servizi sanitari delle regioni hanno bisogno di giovani preparati e motivati, ai quali offrire percorsi di crescita professionale e la possibilità di svolgere un lavoro di grande valore sociale”, sottolinea Claudio Costa, coordinatore Area Risorse umane della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni.

– Foto ufficio stampa Anci Sicilia –

(ITALPRESS).