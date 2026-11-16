SERIE B MASCHILE Altro weekend amaro per l'Ecoplast Volley: lo Sciacca si impone per 3-1

25-20, 20-25, 25-22, 25-11 i punteggi dei quattro parziali dell'incontro.

Gela. L'Ecoplast Volley non trova la luce in fondo al tunnel: sul campo della Scalia Volley Sciacca è proprio la formazione di casa a strappare tre punti per 3-1 e ad aggiudicarsi la contesa. 25-20, 20-25, 25-22, 25-11 i punteggi dei quattro parziali dell'incontro.

Ancora un'altra sconfitta per i rossoneri, ko in tutti e cinque gli impegni stagionali affrontati finora. Si tratta della seconda gara di fila che lascia a bocca asciutta i gelesi, che nelle prime tre avevano quantomeno portato il match al tie-break e collezionato un punto.