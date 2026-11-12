Ciclo idrico Allarme manganese nell'acqua per i Comuni del Vallone, Ati scrive alla Regione

L’Ati chiede inoltre un piano straordinario di interventi e campionamenti, in collaborazione con l’Asp

Caltanissetta. Continua a destare forte preoccupazione la situazione relativa alla qualità dell’acqua in diversi Comuni del Vallone, in particolare San Cataldo, Montedoro, Milena, Serradifalco e Bompensiere, dove da diversi giorni si registrano valori di manganese superiori ai limiti previsti dalla normativa per le acque destinate al consumo umano. Anche gli ultimi risultati delle analisi, relativi ai campionamenti effettuati dall’Asp di Caltanissetta nella giornata di ieri e trasmessi nella mattinata odierna, confermano il permanere della criticità, senza che si registrino ancora segnali di un definitivo superamento del problema. Una situazione che sta provocando comprensibile preoccupazione tra i cittadini e notevoli difficoltà per i sindaci dei Comuni coinvolti, chiamati a gestire un’emergenza che incide direttamente sulla vita quotidiana delle comunità e che impone particolare attenzione anche rispetto all’acqua già presente negli impianti domestici, nei serbatoi e nei contenitori di accumulo. "Non possiamo continuare ad affrontare questa situazione con interventi tampone o soluzioni provvisorie – dice il presidente dell'Assemblea territoriale idrica Terenziano Di Stefano – i risultati delle ultime analisi confermano che il problema persiste e che occorre intervenire immediatamente per individuarne le cause e arrivare a una soluzione definitiva. I cittadini hanno diritto a sapere quando potranno tornare a utilizzare l’acqua in piena sicurezza". Per questo motivo, il presidente Ati ha trasmesso una nota formale al presidente della Regione Siciliana, alla prefettura di Caltanissetta, alla Cabina di Regia regionale per l’emergenza idrica e a Siciliacque, con Caltaqua e tutti i sindaci della provincia in conoscenza, chiedendo l’attivazione immediata di tutte le misure necessarie. Tra le richieste avanzate, particolare rilievo assume la necessità di verificare la fonte di approvvigionamento attualmente utilizzata, considerata la possibilità che proprio da essa possa derivare la presenza di manganese oltre i parametri consentiti. "Chiediamo a Siciliacque di valutare concretamente e con la massima urgenza la possibilità di ricorrere a una fonte alternativa di approvvigionamento, anche temporanea, evitando di continuare ad alimentare i sistemi interessati con acqua che presenta valori non conformi. È necessario andare alla radice del problema, individuare le responsabilità tecniche e mettere in campo una strategia che garantisca il ripristino definitivo della qualità dell’acqua". L’Ati chiede inoltre un piano straordinario di interventi e campionamenti, in collaborazione con l’Asp, una relazione tecnica dettagliata sulle cause della problematica, sugli interventi già effettuati e sui tempi previsti per la risoluzione, nonché un aggiornamento costante delle amministrazioni comunali e dei cittadini. "La questione non riguarda soltanto alcuni Comuni, ma un diritto fondamentale delle nostre comunità. Comprendiamo le difficoltà dei sindaci e le preoccupazioni delle famiglie - aggiunge Di Stefano - ma è indispensabile che tutti i soggetti coinvolti facciano la propria parte con tempestività e senso di responsabilità. Non possiamo permettere che questa emergenza si trascini ulteriormente. Servono risposte chiare, interventi concreti e soprattutto tempi certi".